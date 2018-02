Cloppenburg Einen wichtigen und wertvollen 2:1 (1:0)-Erfolg verbuchte der Fußball-Oberligist BV Cloppenburg und das schließlich gegen den Tabellenführer VfL Oldenburg. Doch die Gäste enttäuschten restlos, während die Hausherren sich allmählich aus der Abstiegszone zu entfernen scheinen.

Auf durchaus bespielbarem, nicht zu tiefem Untergrund entwickelte sich vor knapp 200 Zuschauern gleich ein schnelles und aggressiv von beiden Seiten geführtes Spiel, in dem Janek Jacobs nach acht Minuten die erste Chance besaß, aber an VfL-Torhüter Jannik Zohrabian scheiterte. Dem BVC war anzumerken, dass er dem Spitzenreiter auf Augenhöhe begegnen wollte, es auch konnte und nach 22 Minuten führte. Als der Schiedsrichter gut erkannte, dass der BVC im Vorteil war und weiterspielen ließ, kam der Ball zu Neuzugang Derrick Ampofo, der aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Eine verdiente Führung, zumal Andrey Gotfrit mit einem Distanzschuss Torwart Zohrabian zu einer Glanztat herausforderte (32.).

Die Gäste versuchten allmählich, selbst Druck auszuüben und hatten nach 42 Minuten Pech. Ein Schuss von Jannis Hillerns knallte nur an die Unterkante der Latte und prallte zurück aufs Feld – zurecht kein Treffer für den Gast, aber eine verdiente 1:0-Pausenführung für den BV Cloppenburg.

Wer nach der Pause mit einem Sturmlauf des Favoriten gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Zunächst entwickelten sich auf beiden Seiten keine gefährlichen Situationen. Der Gastgeber hatte die klare Kontrolle über die Partie, riskierte aber verständlicherweise nicht allzu viel. Dem Spitzenreiter aus Oldenburg fehlten die Ideen.

Munter wurde es in der 72. Minute, als Jacobs einen Konter geschickt einleitete, und Tom Schmidt aus kurzer Distanz zum 2:0 keine Mühe hatte. Gästetrainer Dario Fossi war sichtlich angefressen, hätte wohl am liebsten das gesamte Team ausgetauscht, durfte aber nur drei Spieler wechseln, was er nach 78 Minuten tat. Viel bewegte er damit nicht. Allerdings kam der Gast noch zum Anschlusstreffer, als Alexander Dreher den eingewechselten Marvin Osei gefoult haben soll. Aber nach dem Elfmetertreffer durch Jorge Lubaca (85.) tat sich nichts mehr. Ein Punktgewinn für den Gast wäre auch nicht in Ordnung gegangen.

Tore: 1:0 Ampofo (22.), 2:0 Schmidt (72.), 2:1 Lubaca (85., Foulelfmeter).

BV Cloppenburg: Bangma - Plaggenborg, Dreher, Walles, Mooy, Westerveld, Jacobs (85. Zejnilovic), Schmidt, Gotfrit (76. Willen), Boungou, Ampofo.

Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede).