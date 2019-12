Cloppenburg Die Planungen für die Altherren-Fußball-Spielzeit 2019/2020 in der Halle und auf dem Feld laufen auf Hochtouren. Die Altherren-Hallenkreismeisterschaft der Ü-40-Akteure ist im November zu Ende gegangen. Die Löninger bezwangen seinerzeit im Endspiel den SV Altenoythe 1:0.

• Ü-32-Titelkampf

Es folgt die 44. Altherren-Hallenkreismeisterschaft der Ü-32-Akteure. Los geht es mit der Vorrunde. Von den gemeldeten 26 Mannschaften sind sieben Spielgemeinschaften. Die Teams teilen sich in drei Gruppen auf. In der Gruppe A und B wird mit neun Mannschaften gespielt. Die dritte Gruppe setzt sich aus acht Mannschaften zusammen.

Die Vorrunde beginnt am Samstag, 18. Januar 2020, in Bösel (Gruppe A) und in Essen (Gruppe B). Los geht es jeweils um 13.45 Uhr. Der Vorrundenauftakt in der Gruppe C ist am Samstag, 25. Januar, ab 13.45 Uhr in Lindern.

Acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier, das am Samstag, 22. Februar, ab 13.45 Uhr in Essen stattfinden wird. Die Gruppeneinteilungen in der Übersicht:

Gruppe A: SV Bösel, Spielgemeinschaft Molbergen/Ermke, SC Winkum, SV Peheim, BV Varrelbusch, SG Nikolausdorf/Petersdorf, SG Galgenmoor/Stapelfeld, BV Neuscharrel, SV Altenoythe.

Gruppe B: BV Essen, BV Garrel, DJK Bunnen, TuS Emstekerfeld, VfL Löningen, FC Lastrup, TuS Falkenberg, SV Mehrenkamp, SV Cappeln.

Gruppe C: SG Lindern/Vrees, SG Kneheim/Hemmelte, BV Garrel II, DJK Elsten, SV Bethen, SG Markhausen/Ellerbrock, SG Höltinghausen/Emstek, SC Sternbusch.

• Oldies (Ü-48)

Ebenfalls im neuen Jahr steigt die 19. Hallenkreismeisterschaft der Oldies (Ü-48). 16 Mannschaften greifen in den Titelkampf ein. Die Vorrunde wird in zwei Gruppen zu je acht Teams ausgespielt. Die Vorrundenpartien des ersten Spieltages beginnen am Samstag, 29. Februar, in Garrel (Gruppe A) und in Molbergen (Gruppe B). Der Abschluss der Vorrunde ist am Samstag, 14. März, in Essen (A) und in Markhausen (B). Der Anpfiff erfolgt an allen Spieltagen um 13.45 Uhr.

Die Teams teilen sich wie folgt auf:

Gruppe A: BV Garrel, BV Essen, SG Emstek/Bühren, SG Kneheim/Hemmelte/Lastrup, SV Peheim, SG Galgenmoor/Stapelfeld, SG Varrelbusch/Höltinghausen und SV Bösel.

Gruppe B: SG Molbergen/Ermke, SG Markhausen/Lindern, SV Altenoythe, VfL Löningen, SG Bethen/Emstekerfeld, SG Winkum/Evenkamp, SG Elsten/Cappeln und SC Sternbusch.

Eine Woche später, am 21. März, geht es richtig in die Vollen. Dann kämpfen die acht Endrundenteilnehmer in Bösel (Beginn: 13.45 Uhr) um die begehrte Hallenkrone.

• KreisPokal-Auslosung

Die Hauptrunde um den 24. Altherren-Kreispokalwettbewerb 2020 ist bereits ausgelost worden. Als Titelverteidiger geht der BV Essen ins Rennen, die in der ersten Runde ein Freilos genießen. Genauso wie der BV Varrelbusch, der TuS Emstekerfeld, der SC Sternbusch und die SG Kneheim/Hemmelte. Die erste Runde wird am Freitag, 29. Mai, ausgespielt.

Dabei kommt es zu folgenden Partien: SG Molbergen/Ermke - SG Galgenmoor/Stapelfeld, SG Lindern/Vrees - SV Gehlenberg, FC Lastrup - SV Bethen, SG Cappeln/Elsten/Sevelten - SC Kampe/Kamperfehn, SG Höltinghausen/Emstek - BV Neuscharrel, SV Bösel - VfL Löningen, SV Altenoythe - BV Garrel, SV Mehrenkamp - SV Peheim, SV Strücklingen - VfL Markhausen, DJK Bunnen - SC Winkum, SG Nikolausdorf/Petersdorf - FC Wachtum.