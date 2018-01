Cloppenburg Ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld soll am Freitag, 12. Januar, ab 18.30 Uhr, die Zuschauer zur 7. Cloppenburger OMT-Hallenstadtmeisterschaft in die Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße locken. Auch in diesem Jahr sind wieder Mannschaften dabei, die nicht zum Cloppenburger Stadtgebiet gehören. Zu den Teams von „auswärts“ gehören der SV Molbergen, die Sportfreunde Sevelten sowie der SV Emstek (allesamt Kreisliga) und der Kreisklassist DJK Elsten.

Die Gruppenkonstellationen werden auch diesmal wieder dafür sorgen, dass das Derbyfieber bei den Aktiven und Zuschauern konstant hoch bleiben dürfte. In der Gruppe A geht auch der Ausrichter und Titelverteidiger SC Sternbusch an den Start. Die Sternbuscher treffen in der Vorrunde auf den SV Molbergen, die Sportfreunde Sevelten sowie die DJK Elsten und die DJK Stapelfeld.

In der Gruppe B übernimmt der TuS Emstekerfeld nicht nur aufgrund seiner Bezirksliga-Zugehörigkeit automatisch die Rolle des Favoriten. Doch die Emstekerfelder treffen auf starke Teams, die ebenfalls viele gute Fußballer in ihren Reihen haben. Da wäre zum einen der SV Emstek, der einige gute Leute mit Offensivdrang im Kader hat. Auch der SV Bethen wird alles raushauen, um den Einzug ins Halbfinale zu packen. Den visieren zudem BW Galgenmoor und die zweite Mannschaft vom BV Cloppenburg an. Für schnelle Beine auf dem Parkett dürfte auch das Preisgeld von 400 Euro für die Siegermannschaft sorgen.

• Der Spielplan in der Übersicht: SV Molbergen - DJK Stapelfeld (Beginn: 18.30 Uhr), SV Bethen - BV Cloppenburg (18.42 Uhr), SC Sternbusch - DJK Elsten (18.54 Uhr), SV Emstek - TuS Emstekerfeld (19.06 Uhr), SF Sevelten - SV Molbergen (19.18 Uhr), BW Galgenmoor - SV Bethen (19.30 Uhr), DJK Stapelfeld - SC Sternbusch (19.42 Uhr),

BVC II - SV Emstek (19.54 Uhr), SF Sevelten - DJK Elsten (20.06 Uhr), BW Galgenmoor - TuS Emstekerfeld (20.18 Uhr), SV Molbergen - SC Sternbusch (20.30 Uhr), SV Bethen - SV Emstek (20.42 Uhr), DJK Stapelfeld - DJK Elsten (20.54 Uhr), BVC II - TuS Emstekerfeld (21.06 Uhr), SF Sevelten - SC Sternbusch (21.18 Uhr), BW Galgenmoor - SV Emstek (21.30 Uhr), SV Molbergen - DJK Elsten (21.42 Uhr), SV Bethen - TuS Emstekerfeld (21.54 Uhr), DJK Stapelfeld - SF Sevelten (22.06 Uhr), BVC II - BW Galgenmoor (22.18 Uhr).

Halbfinals: Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe B (22.35 Uhr), Erster Gruppe B - Zweiter Gruppe A (22.47 Uhr).

Neunmeterschießen um Platz 3: (23 Uhr), Endspiel: (23.10 Uhr).