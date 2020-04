Fußball-Serie: Steinbach bleibt cool im Elfmeterkrimi

Cloppenburg Genau 38 Europapokalspiele bestritt die Fußball-Legende Wolfgang Steinbach für den 1. FC Magdeburg. In dieser Zeit erlebte er auf und neben den Fußballplätzen Europas zahlreiche denkwürdige Begegnungen mit internationalen Größen jener Jahre. Zusammen mit der NWZ hat sich Steinbach auf eine Zeitreise begeben, die er mit vielen Anekdoten garniert. In einer sechsteiligen Serie fassen wir seine Europapokal-Abenteuer zusammen.

Erstmal Ersatzbank

Als der Magdeburger Fußballstern im Europapokal Anfang der 70er Jahre so richtig anfing aufzugehen, fand sich der junge Steinbach erst mal „nur“ auf dem harten Holz der Ersatzbank wieder. So verzeichnete er im Landesmeister-Wettbewerb, dem Vorläufer der heutigen Champions League, in der Saison 1972/1973 keinen Einsatz. Auch als die Magdeburger im Jahr 1974 in Rotterdam das Endspiel um den Europapokal der Pokalsieger gegen den Favoriten AC Mailand 2:0 gewannen, gehörte er zwar dem Aufgebot an, zum Einsatz kam er aber nicht.

Wolfgang Steinbach hat im Fußball viel erlebt. BILD: tönnies Wolfgang Steinbach hat im Fußball viel erlebt. BILD: tönnies „Maxe“ Steinbach Wolfgang Steinbach wurde am 21. September 1954 in Schönebeck an der Elbe geboren. Im Jahr 1971 debütierte er für die erste Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Sein Spitzname ist „Maxe“. Von den Anhängern des 1.FC Magdeburg wurde er 2006 in einer Telefonabstimmung „Zum Besten FCM-Spieler aller Zeiten“ gewählt. Steinbach war auch in der Nationalmannschaft der DDR aktiv. Für die Auswahltruppe absolvierte er 28 Länderspiele. Einer seiner größten internationalen Erfolge im Dress der DDR-Nationalmannschaft war 1980 der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von Moskau. Im Trikot des 1.FC Magdeburg sammelte er Titel wie andere Leute Briefmarken. STT

Sieben Nationalspieler

Einen Groll gegenüber seinem damaligen Trainer Heinz Krügel hegt er jedoch nicht: „Als junger Spieler war es total schwer, in die Mannschaft zu kommen, weil alle Positionen mit Ausnahmekönnern besetzt waren.“ Von elf Spielern in der Anfangself seien sieben Nationalspieler der DDR gewesen. „Das war die Hochphase des Magdeburger Fußballs gewesen. Wir hatten eine spielstarke Mannschaft, konnten aber dank unserer schnellen Außenspieler auch sehr gut auf Konter spielen“, erinnert sich Steinbach.

Duelle gegen die Bayern

Akteure wie Wolfgang Seguin, der überragende Spielmacher Jürgen Pommerenke sowie Martin Hoffmann und Jürgen Sparwasser waren auch den Fußball-Fans in Westdeutschland ein Begriff. Ab der Saison 1975/76 kam Joachim Streich hinzu. „Er war ein genialer Torjäger“, so Steinbach. Dass die Magdeburger einen gepflegten Ball spielten, bekam Bayern München in der Saison 1974/1975 zu spüren. Auch jene Landesmeister-Partien erlebte Steinbach von der Bank aus. „Die Bayern mit Beckenbauer als Libero. Das waren packende Duelle. Leider sind wir ausgeschieden“, sagt Steinbach in der Rückschau.

Nach eigenen Worten brauchte Steinbach rund drei Jahre, um sich einen Stammplatz in der Mannschaft zu erkämpfen. „Häufig spielte ich Rechtsaußen. Als Wolfgang Seguin vom Mittelfeld in die Verteidigung ging, rückte ich ins Mittelfeld“, erzählt Steinbach. Sein Europapokaldebüt feierte Steinbach in der Saison 1975/1976 in der ersten Runde im Europapokal der Landesmeister gegen Malmö FF aus Schweden. Das Hinspiel verlor der 1.FCM ohne Steinbach 1:2. Im Rückspiel am 1. Oktober 1975 kam Steinbach als Einwechselspieler zum Zuge.

Nach 90 Minuten hieß es 2:1 für Magdeburg. Es gab eine Verlängerung, die ohne Tor blieb. Somit musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. 35 000 Zuschauer, sofern sie Magdeburger Anhänger waren, kamen dabei aus dem Haareraufen nicht mehr heraus. Schließlich verschossen vier von fünf Magdeburger Schützen. Bei den Schweden gab es nur zwei Fahrkarten. Somit flogen die Magdeburger raus.

Steinbach versenkt Elfer

Der einzige Magdeburger Spieler, der getroffen hatte, war der damals 21-jährige Steinbach. Elfmeter zu schießen wurde eine seiner Spezialitäten, wie er berichtet. „Während meiner aktiven Laufbahn in Magdeburg habe ich keinen Elfmeter verschossen.“ Für Steinbach sollte das Europapokalspiel bekanntlich keine einmalige Angelegenheit bleiben. Er startete nun richtig durch. • Vorschau auf zweiten Teil: Die Taktik der „alten Dame“ namens Juve sorgt für Kopfzerbrechen. Zudem klopft es eines Abends in Gelsenkirchen an die Hotelzimmertür von Wolfgang Steinbach.