Fußball: Steigerungsläufe statt Goldstrand

Cloppenburg Mit 17 Jahren spielte Robin Gosens noch für die A-Junioren-Fußballer des VfL Rhede in der Niederrheinliga. Rund zehn Jahre später gehört Gosens, mittlerweile in Diensten des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamos, zu den besten Außenverteidigern Europas.

Laufbahn

Gosens, der Sohn eines niederländischen Vaters und einer deutschen Mutter ist, hat bisher eine Karriere hingelegt, die so gar nicht der klassischen Laufbahn eines deutschen Nationalspielers der Neuzeit entspricht. Er spielte nie in einem der zahlreichen Leistungszentren, sondern schaffte über die Vereine Fortuna Elten, 1. FC Bocholt, VfL Rhede den Sprung zu Vitesse Arnheim (Niederlande) in den Profi-Fußball. Über eine Ausleihe zum niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht und einem zweijährigen Engagement bei Heracles Almelo wechselte Gosens 2017 über den Brenner nach Bergamo.

Kurioser Weg

Seinen kuriosen Weg dorthin beschreibt Gosens in Zusammenarbeit mit Mario Krischel in seinem Buch „Träumen lohnt sich – Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi“. Das Buch ist erschienen bei Edel Books einem Verlag der Edel Verlagsgruppe.

Das Buch von Gosens ist wie das Spiel des Nationalspielers und EM-Teilnehmers. Erfrischend, und mit Schmackes nach vorne. Über seinen Wechsel vom VfL Rhede zu Vitesse Arnheim findet sich zum Beispiel diese Passage in seinem Buch: „Der Schritt nach Arnheim hatte schnell auch üble Folgen: ich musste den Bulgarien-Urlaub mit meinen Jungs absagen, weil Anfang Juli schon das Trainingslager begann. Medizinbälle schleppen statt Wodka-Lemon trinken, Steigerungsläufe statt Goldstrand. Es war das erste Mal in meinem Fußballerleben, dass ich nicht das machen konnte, worauf ich Lust hatte. ,Scheiße’, dachte ich, ,jetzt läuft der Hase ganz anders. Mein Alltag würde sich drastisch verändern.“ Eckdaten zum Buch: 256 Seiten; Taschenbuch; Preis: 19,95 Euro; ISBN 978-3-8419-0760-8.