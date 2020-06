Fußball: Südbeck äußert sich zu Lübbehüsen-Vorschlag

Cloppenburg Der Spielausschuss-Vorsitzende des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) für den Kreis Cloppenburg und Staffelleiter Kreispokal Manfred Südbeck, hat auf den Vorschlag von Klaus Lübbehüsen (die NWZ berichtete) in einer Stellungnahme reagiert.

Auszug aus Vorlage Hier ist der Auszug aus der Vorlage für den außerordentlichen Verbandstag des Niedersächsischen Fußball-Verbandes am 27. Juni 2020: „Die Pokalsieger auf Kreis- und Bezirksebene sollen nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen und unter Berücksichtigung der behördlichen Verfügungslage bis spätestens zum 30. Juni 2020 durch Austragung der verbleibenden Pokalspiele sportlich ermittelt werden. Ist dies nicht rechtzeitig bis zum 30. Juni 2020 möglich, werden die Pokalsieger durch Losentscheid ermittelt.“

Lübbehüsen, einstiger Pokalsieger mit dem SV Cappeln Anfang der 80er-Jahre, hatte in der vergangenen Woche vorgeschlagen, den Kreispokalwettbewerb im Elfmeterschießen auszutragen. Die von Südbeck präferierte Lösung, den Sieger auszulosen, begrüßte er dagegen nicht.

Südbeck teilt mit

So schreibt Südbeck, dass man es sich als Unbeteiligter ohne Detailkenntnisse sehr einfach machen kann, die Entscheidungen von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern als Farce zu bezeichnen.

Laut Südbeck seien am 5. Juni 2020 die noch im Kreispokalwettbewerb verbliebenen zwölf Vereine von ihm über den weiteren Ablauf des aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Wettbewerbes informiert worden. Südbeck verwies in der Stellungnahme an die NWZ auf den Auszug aus der Vorlage zum Verbandstag am 27. Juni 2020 (siehe Infobox). In seiner Mail an die Vereine, machte er den Vorschlag, dass man gemäß dem Verbandsvorschlag den Kreispokal ohne Sieger beenden und er in der nächsten Spielausschusssitzung nach dem Verbandstag den Teilnehmer des Kreises Cloppenburg für den Bezirkspokal aus den zwölf verbliebenen Vereinen auslosen möchte. „Auf meine Mail an die zwölf Vereine habe ich keine Rückantwort erhalten. In den darauffolgenden Tagen kam bei einer Telefonkonferenz der Vorsitzenden der Spielausschüsse auf Verbands-, Bezirks-, und Kreisebene im NFV von einigen Teilnehmern der Wunsch, hier nicht zu losen, sondern per Elfmeterschießen eine Entscheidung herbeizuführen“, berichtet Südbeck.

Auf eigene Kosten

Südbeck betonte, dass jede Mannschaft gegebenenfalls auch nur für ein Elfmeterschießen auf eigene Kosten anreisen müsste. „Das Finale im Kreispokal ist sicherlich auch im NFV-Kreis Cloppenburg immer ein Saisonhöhepunkt für alle Beteiligten, aber anders als auf Bezirksebene gibt es im Kreis Cloppenburg nur eine Pokalüberreichung in Form eines Wanderpokals“, schreibt Südbeck.

Südbeck erinnerte auch an die detaillierten Hygieneregeln, die es bei einem Elfmeterschießen zu beachten gilt. Es seien umfangreiche Maßnahmen zu treffen. „Außerdem muss so ein Elfmeterschießen ohne Zuschauer veranstaltet werden. Eine Mannschaft, die im ersten Elfmeterschießen direkt ausscheidet, muss nach den Hygieneregeln sofort die Sportanlage verlassen“, so Südbeck.

Kompromissvorschlag

Südbeck fügt hinzu, dass es im Extremfall dazu kommen könnte, dass beim Verbandstag am 27. Juni 2020 der aktuelle Kompromissvorschlag mit Aufsteigern ohne Absteiger nicht angenommen werde. „Bei einer Annullierung oder Fortsetzung der Saison würde eine durchgeführte Entscheidung des Pokalwettbewerbes per Elfmeterschießen zur Makulatur werden“, sagt Südbeck. Unter all diesen Bedingungen, so Südbeck weiter, und unter der Betrachtung, dass es „keine Rückmeldung von den zwölf Vereinen auf meine Mail gegeben hat, „betrachte ich die von mir getroffene Entscheidung als vertretbar“.