Fußball: Erneute Spielausfälle

Cloppenburg Drei Spiele, drei Ausfälle: Die für diesen Mittwoch angesetzten Partien im hiesigen Amateurfußball sind allesamt ausgefallen. Eigentlich hätte der SV Thüle in der Bezirksliga gegen GW Brockdorf spielen müssen. Jedoch hatte Thüles Trainer Michael Macke bereits am Dienstag berichtet, dass die Partie auf der Kippe steht.

Somit wird die Partie genauso wenig angepfiffen wie das Kreisliga-Heimspiel des SV Bösel gegen den SV Strücklingen. In der Landesliga fällt auch das Heimspiel des BV Essen gegen den SV Holthausen-Biene aus. Gar nicht gefallen haben dürfte den Essenern derweil der ironische Facebook-Kommentar der Biener zur Absage auf ihrer Facebook-Seite: „Das Spiel wurde ganz überraschend abgesagt! Offensichtlich liegt Essen in einem anderen Breitengrad, weil das Wetter dort wohl dramatisch anders sein muss als 60 km entfernt in Biene. Wir glauben das auf alle Fälle nicht und loben grade die Art und Weise, wie die Kommunikation von Seiten der Essener läuft! Chapeau BV Essen.“

Nach diesen Aussagen dürften die Essener vor dem Nachholspiel zusätzlich motiviert sein . . .