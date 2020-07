Fußballer starten am 6. September

Cloppenburg Die Spielpläne für den Fußball-Kreis Cloppenburg werden konkret. Manfred Südbeck, Spielausschussvorsitzender im NFV Kreis Cloppenburg, plant in Absprache mit Stefan Brinker vom Bezirksspielausschuss den ersten Spieltag der Saison 2020/21 für Sonntag, den 6. September.

Zuvor am Mittwoch, 2. September, soll die erste Runde im Kreispokal steigen. Im Gegensatz zu den Vorjahren sollen auch die 2. und die 3. Kreisklasse am 6. September beginnen.

In der Kreisliga haben 14 von 16 Vereinen eine Stellungnahme zur Saisonplanung abgegeben. Die Mehrheit entschied, dass 2020/21 zunächst eine einfache Hinrunde mit 15 Saisonspielen absolviert wird. Anschließend spielen die Mannschaften bis Platz acht den Kreismeister und den Aufsteiger in die Bezirksliga in einer einfachen Aufstiegsrunde aus, entsprechend die Mannschaften von Platz neun bis 16 die Absteiger zur 1. Kreisklasse aus. Die Punkte aus der Hinrunde werden mitgenommen.

12 von 16 Teams der 1. Kreisklasse gaben eine Stellungnahme ab, wobei die Mehrheit für den Ablauf wie in der Kreisliga votierte. Hier steigen allerdings zwei Mannschaften in die Kreisliga auf und ebenfalls drei Mannschaften ab.

Ziel ist es, so Südbeck, die Saison bis zum Juni 2021 zu beenden, um wieder zum Normalbetrieb zurückkommen zu können und vorher die Sportwochen im Jahr 2021 zu ermöglichen. Die Spielpläne auf Kreisebene für die Saison 2020/21 werden erstellt, wenn die Schlüsselzahlen der heimischen Vereine auf Bezirksebene feststehen. Für die Bezirksliga ist ein Staffeltag für Donnerstag, 23. Juni, geplant, wo der Spielmodus besprochen wird.

Ein Sfaffeltag auf Kreisebene ist aktuell nicht geplant. Wegen der Absage aller Großveranstaltungen sollte es in diesem Jahr nur wenige Spielverlegungen geben. Südbeck wird alle Verlegungen, die über das DFB-Net gestellt werden, bis Mittwoch, 30. September, kostenlos bearbeiten.