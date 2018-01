Cloppenburg Wer einen langen Atem hat, muss nicht den Kürzeren ziehen. Dies haben die Auswahl-Fußballer des Jahrgangs 2007 aus dem Landkreis Cloppenburg in der Sporthalle Jaderberg gezeigt. Sie lagen am Sonntag im Qualifikationsturnier der Bezirksmeisterschaft im Futsal mehrmals zurück und konnten dennoch am Ende als ungeschlagener Sieger jubeln. Kein Wunder, dass die Schützlinge der Trainer Karl-Heinz Deeken und Dennis Bley hochmotiviert waren. Findet die Endrunde doch erstmals im Landkreis Cloppenburg statt. Und bei einem Finale daheim will man doch nicht nur zuschauen. Nun können die Gastgeber am 4. März in Bösel selbst auf Torejagd gehen.

In Jaderberg standen die Kinder aus dem Kreis Cloppenburg allerdings zunächst vor hohen Hürden. Gleich in den ersten beiden Partien sollten sie auf die Mitfavoriten Oldenburg-Land/Delmenhorst und Vechta treffen. Und es wurden die erwartet schweren Spiele.

In den 16 Minuten Spielzeit gegen Oldenburg-Land/Delmenhorst sah die Bley/Deeken-Truppe schon wie der Verlierer aus. Die erste Führung des Kontrahenten konnte sie noch recht bald ausgleichen, aber dann stand es lange 2:1 für den Gegner. Team Cloppenburg drängte auf den Ausgleich, aber der starke Gäste-Torwart entschärfte eine Chance nach der anderen. Bis das Deeken/Bley-Team zehn Sekunden vor Schluss doch noch das Tor zum 2:2 erzielte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Die Option Aufgeben wird die Cloppenburger Auswahl nicht auswählen.

Und Kampfgeist und ein langer Atem sollten auch im zweiten Spiel vonnöten sein. Zwar ging Team Cloppenburg gegen Vechta in Führung, aber die Nachbarn drehten das Spiel, indem sie sich eine 2:1-Führung herausschossen. Zwar glichen die Bley/Deeken-Schützlinge aus, aber der Krimi ging weiter: So brachten sich die Vechtaer erneut in Führung (3:2). Nun wehrten sich die Cloppenburger Auswahlspieler wieder mit großem Kämpferherzen gegen die drohende Niederlage. Und zwar mit Erfolg: Der Treffer zum 3:3-Endstand wahrte ihre Chance auf Platz eins.

Die nutzten sie schließlich auch mit zwei klaren Siegen: 4:0 wurde die Auswahl Oldenburg-Stadt und 4:1 die des Kreises Wesermarsch bezwungen. Und am Ende standen die Cloppenburger Talente doch noch ganz oben in der Abschlusstabelle. Gasgeben statt Aufgeben gilt halt für alle diejenigen, die noch was erreichen wollen . . .