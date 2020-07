Dritte Liga Handball: TV Cloppenburg und BV Garrel jeweils in der Nord-West-Staffel

Cloppenburg /Garrel Die Handball-Saison 2020/21 in der 3. Liga der Männer soll am 3./4. Oktober beginnen, die der Frauen am 17./18. Oktober, wie die Spielkommission 3. Liga bei ihrer Sitzung am vergangenen Samstag in Dortmund festlegte. Die Männer des TV Cloppenburg spielen in der Staffel Nord/West (u. a. mit OHV Aurich, ATSV Habenhausen, aber auch mit Gensungen und Baunatal aus Hessen). Die Frauen des BV Garrel spielen ebenfalls in der Staffel Nord/West (u. a. mit VfL Oldenburg II, BV Garrel, SFN Vechta), womit beide Clubs ihre möglichen und gewünschten Derbys erhalten.

Die 72 Männer- und 60 Frauen-Teams können nun planen und Hygienekonzepte entwickeln, um die Spiele mit Publikum stattfinden zu lassen, sofern dies die Entwicklung der Corona-Pandemie ermöglicht. „Dass wir Startdatum, Staffeleinteilung und Modus haben, hilft allen Beteiligten. Wir und damit auch die Vereine können nun etwas konkreter planen“, sagt Horst Keppler, Vorsitzender der Spielkommission 3. Liga und verantwortlich für die Staffeln der Frauen. Stellvertreter Andreas Tiemann, zuständig für die Staffeln der Männer, erklärt: „Wir starten später in die Saison, aber wir haben in den vergangenen Wochen verschiedene Szenarien entwickelt, so dass ein derzeit bestmögliches Fundament geschaffen ist.“

Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur den Beginn der Saison, sondern auch den zeitlichen Rahmen. Fast gezwungenermaßen beabsichtigt die Spielkommission, den Modus der 3. Liga Frauen anzupassen. Diese Änderung muss noch vom Bundesrat bestätigt werden. Die 60 Teams werden in fünf statt bisher vier Staffeln antreten, um Flexibilität angesichts der nicht neu terminierten U-18- und U-20-Weltmeisterschaften zu schaffen. Aufsteigen in die 2. Bundesliga werden drei der fünf Staffelsieger, so dass eventuell eine Relegation ausgetragen werden muss. Dies gilt auch für die Zahl der Absteiger, da neben den drei Letztplatzierten jeder Staffel noch ein weiterer Absteiger, insgesamt also 16 Mannschaften, ermittelt werden muss.

Die 72 Männer-Mannschaften starten in vier Staffeln. Zwei der vier Staffelsieger werden in die 2. Bundesliga aufsteigen, so dass der Hin- und Rückrunde eine Relegation folgen wird. Aus jeder Staffel werden die letzten vier Mannschaften absteigen.

Staffel Nord/West, Männer: TV Cloppenburg, OHV Aurich, HSV Hannover, Handball Hannover-Burgwedel, TuS Vinnhorst, ATSV Habenhausen, SG Menden Sauerland Wölfe, ASV Hamm-Westfalen II, SG Schalksmühle/Halver Dragons, TuS Spenge, VfL Eintracht Hagen, TuS Volmetal, Team Handball Lippe II, GWD Minden II, Ahlener SG, ESG Gensungen/Felsberg, LiT Tribe Germania/TuS Nettelstedt 1912 II, GSV Eintracht Baunatal. Staffel Nord-West Frauen: BV Garrel, BVB 09 Dortmund II, ASC 09 Dortmund, Königsborner SV, PSV Recklinghausen, Hannoverscher SC, TV Hannover-Badenstedt, HSG Blomberg-Lippe II, TV Aldekerk, Ibbenbürener SV 08, VfL Oldenburg II, SFN Vechta.