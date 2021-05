Handball: BV Garrel und TV Cloppenburg kooperieren

Cloppenburg /Garrel Neue Wege der Zusammenarbeit beschreiten seit einiger Zeit die Handball-Abteilungen des BV Garrel und des TV Cloppenburg. Mit Dirk Maschke trainiert jetzt ein im positiven Sinne Handballbesessener die weiblichen A-Jugendmannschaften beider Vereine.

Der BV Garrel plant für die Saison 2021/2022, erneut mit der A-Jugend in der Bundesliga an den Start zu gehen und hat für die Qualifikationsrunde gemeldet – zusätzlich zum normalen Oberliga-Spielbetrieb. Beim TV Cloppenburg möchte man mit der weiblichen A-Jugend ebenfalls versuchen, in der Oberliga zu spielen. Dafür muss der TVC allerdings noch die Qualifikation bestreiten.

Der neue Trainer beider Mannschaften, Dirk Maschke, ist im Landkreis Cloppenburg ein sehr bekanntes Gesicht: Über Jahrzehnte war er in Garrel im Jugendbereich aktiv und trainierte dort auch schon mal die zweite Frauenmannschaft.

Vor vier Jahren zog es ihn dann zum TV Cloppenburg, wo er mit großem Erfolg die männliche A-Jugend und die weibliche B-Jugend trainierte. „Wir freuen uns, dass Dirk jetzt auch wieder etwas in Garrel macht,“ so Franz-Josef Kettmann vom Förderverein. „Und weil er gleichzeitig auch die A-Jugend beim TVC trainieren wird, ist das natürlich auch nach außen hin schon ein gutes Zeichen, dass wir zukünftig weiter zusammenarbeiten wollen“, so Kettmann weiter.

„Dirk ist ein mega engagierter Trainer, der mit viel Biss und viel Leidenschaft bei der Sache ist, und es ist toll, dass er weiterhin für den TVC tätig ist,“ ergänzt Christian Bien, kommissarischer Abteilungsleiter beim TV Cloppenburg.

Derweil freut sich Dirk Maschke auf die neuen Aufgaben: „Wenn wir hoffentlich bald wieder trainieren dürfen – ob draußen oder in der Halle – möchte ich mit beiden Mannschaften schon noch einiges erreichen. Es gibt zahlreiche tolle Talente in den Teams, an denen wir in der Region noch viel Spaß haben werden,“ schaut er zuversichtlich nach vorne.