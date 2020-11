Handball: Sporthallen für TVC und BVG sind dicht

Cloppenburg /Garrel Die Handball-Drittligisten TV Cloppenburg bei den Männern und BV Garrel bei den Frauen dürften bis zum 30. November nicht in der Halle trainieren. Auch ihre Punktspiele, die ab dem 21. November (TVC zu Hause gegen den HSV Hannover; BVG zu Hause gegen TV Hannover-Badenstedt) wieder stattfinden sollen, finden nicht statt.

„Wir haben Verständnis angesichts steigender Coroanfälle im Landkreis und der hohen Inzidenzzahlen“, sagt Maik Niehaus vom Team-Management des TVC, er verweist aber auch auf die sportliche Ungerechtigkeit gegenüber der Konkurrenz in der Liga. Denn der TVC habe bereits im Oktober mehrere Wochen einen Lock-Down erlebt, den die Konkurrenz nicht hatte, ehe nun der zweite Lock-Down folgt.

Auch das gute Hygienekonzept des TVC, das ab der kommenden mit regelmäßigen PCR-Tests noch verbessert werden sollte, änderte an der Entscheidung der Landkreises nichts. Nach dem Vorstoß des Deutschen Handball-Bundes (DHB) vor kurzem, die Drittligisten auch dem Profisport zuzuordnen, hat das Land Niedersachsen noch keine Regelung, ob den Clubs dadurch eine Trainingserlaubnis nicht verwehrt werden kann.

Auch TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos ist frustriert, denn die Entscheidung ist sportlich ein Rückschlag. Hinzu komme, dass am vergangenen Samstag beim Training erkennbar war, der Rückstand sei fast aufgeholt. „Als Bürger in Cloppenburg kann ich die Entscheidung aber verstehen. Für meine Spieler und mich bedeutet es, wieder zu improvisieren, das Lauftraining zu intensivieren, denn aufgeben, werden wir nicht“, so der Coach.

Für ihn dürfte der kommende Dienstag interessant werden, wenn der DHB zu einem Staffeltag einlädt. Um 19 Uhr für die Frauen um 2030 Uhr für die Männer – Thema: „Wie soll es weitergehen?“ Dazu haben alle Mannschaften einen ausführlichen Fragebogen erhalten, der als Diskussionsgrundlage dienen soll.