Modellbauer zeigen ihre Schätze

Cloppenburg /Groß Roscharden Zu einem Tag der offenen Tür laden für Sonntag, 25. August, die Mitglieder des Modellbauclubs Cloppenburg (MBC) auf den Modellflugplatz in Groß-Roscharden in der Nähe von Lastrup ein. Auch die befreundeten Vereine Werlte und Vechta sind mit vielen interessanten Flugdarbietungen in das Programm eingebunden. Während der Zeit von 10 bis 17 Uhr gehen unter anderem Großsegelflugzeuge mit einer Spannweite von bis zu sieben Metern, 20 Kilogramm schwere Doppeldecker mit original Sternmotor, Flugmodelle mit Elektroantrieb, naturgetreu nachgebaute Modelle im Verbandsflug, turbinenbetriebene Jets und auch Hubschrauber für extremen Kunstflug an den Start. Dies alles fachkundig kommentiert von dem modelflugerfahrenen Hermann Wieking aus Cloppenburg.

Eine Attraktion für die kleinen Besucher dürfte es sein, wenn die „Stampe-Staffel“ – quasi als Bonbon-Transporter – Süßigkeiten über dem Platz abwirft. Diese Flugzeuge haben eine Spannweite von drei Metern und werden von 40- ccm-Verbrennungsmotoren angetrieben. Die Stampe wurde 1933 in Belgien konstruiert und ab Ende des Zweiten Weltkrieges von den Franzosen in Lizenz gebaut. Eintritt und Parken sind frei. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Bratwurst, Kaffee und Kuchen gesorgt.