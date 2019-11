Cloppenburg /Habenhausen Irgendwann musste es den Spitzenreiter mal erwischen. Am besten beim Mitfavoriten und selbst ernannten Aufstiegskandidaten ATSV Habenhausen, mögen sich die zahlreich mitgereisten Fans vielleicht zum Trost gedacht haben, zumal der TV Cloppenburg weiter Spitzenreiter mit nun zwei Punkten vor dem ATSV bleibt.

Doch dem Spielverlauf nach hätte diese Niederlage, die erst in den letzten zehn Minuten Gestalt annahm, als beim Gast die Köpfe nach unten gingen, nicht sein müssen. Wenn es der Mannschaft gelungen wäre, die starke Abwehrleistung und vor allem die geduldige Art im Angriff auch nach der Pause zu zeigen. Doch als beim Stand von 14:11 (28.) Trainer Barna-Zsolt Akacsos eine Auszeit nahm, um einen Spielzug anzusagen, setzte sein Team dies nicht um. Stattdessen folgten Ballverluste, die der ATSV zum 13:14-Anschluss nutzte. Und diese knappe Pausenführung war binnen 42 Sekunden dahin.

Mit Folgen, denn nach dem ersten Angriff verletzte sich Spielmacher Mark Schulat, fehlte fortan als Lenker, was dem TVC, wie Akacsos nach dem Spiel meinte, das Genick brach. So tankte der ATSV mit der 15:14-Führung nun kräftig Selbstvertrauen, was vor der Pause in einigen Phasen überhaupt nicht zu sehen war. Denn da führte der TVC mit 7:3 (14.), hatte vor allem dem gefürchteten Rückraum der Hausherren mit der unangenehmen 4:2-Abwehr, meist mit Vincent Saalmann und Eddy de Raad als Störfaktoren, jeglichen Schwung genommen, wurden so fünf Ballverluste bis zur Pause provoziert. Auch Torwart Nils Buschmann parierte viermal exzellent, so dass beim 13:10 (24.) alles auf eine komfortable Halbzeitführung hindeutete. Aber dann schlichen sich technische Fehler ein, kassierte der TVC drei Treffer des Linksaußen Luc Schluroff (11 Tore), der den Gästen in der zweiten Hälfte noch mächtig viel Kopfzerbrechen bereitete.

Denn nun wurde es ein Duell absolut auf Augenhöhe. Zwar zog der TVC von 17:17 (36.) auf 20:18 (41.) davon. Allerdings fehlte im Rückraum nun die Durchsetzungs- und die Schusskraft, zumal Niels-Uwe Hansen kurzfristig beruflich bedingt fehlte.

„Wir haben nun einige Abschlüsse aus der Not heraus gemacht“, sagte Akacsos, der trotz der Niederlage auch positive Aspekte sah. „Die zweite Halbzeit hat gezeigt, wo unsere Alternativen fehlen“, sagte der TVC-Coach. Denn als beim Stande von 26:25 (51.) Saalmann gegen den sich immer mehr steigernden Torwart Rene Steffens vergab (53.), und Matthias Andreßen mit seinem Verzweiflungswurf scheiterte, zog der TSV auf 29:25 davon (55.). Damit war der Zug abgefahren, auch wenn der TVC bei jedem ATSV-Angriff eine andere Abwehrformation stellte, nutzte Habenhausen die Lücken und gewann verdient, aber zu hoch.

TVC: Buschmann, Legler - Koellner, Harms (8/5), Borchert (2), Danielzik, Andreßen (3), Schulat (2), Köhler (1), Gülzow (3), Saalmann (4), de Raad (2), Lugosi (2), Imhorst.