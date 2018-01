Cloppenburg Es soll ein Fest des Hallenfußballs werden. An diesem Freitagabend geht zum zweiten Mal unter dem Namen pk-Cup in der Halle an der Leharstraße der große Budenzauber des Oberligisten BV Cloppenburg über die Bühne. Zehn Teams gehen auf die Jagd nach der Siegprämie von 600 Euro und einem imposanten Pokal.

Viele Karten verkauft

„Der Karten-Vorverkauf ist gut angelaufen. Mein großes Ziel ist, die Marke von 1000 Zuschauern zu knacken“, fiebert Unternehmer Peter Kenkel, zugleich Präsidiumsmitglied des BVC, dem Mega-Event entgegen. Wenn Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese sein Grußwort beendet hat, soll der Ball ab 17.30 Uhr rollen.

Im Eröffnungsspiel ist der gastgebende BVC gleich richtig gefordert. In der Gruppe A geht es gegen den technisch starken FC Oberneuland aus Bremen. Die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic belegt in der fünftklassigen Bremen-Liga Platz zwei und träumt von der Rückkehr in die Regionalliga.

Ambitionen vor eigenem Publikum hat aber natürlich auch der BVC. „Es soll Spaß machen in der Halle. Aber wir würden natürlich gerne gewinnen und werden alles geben“, so Neu-Coach Olaf Blancke. Blancke ließ daher am vergangenen Montag in der Ahlhorner Soccer-Halle trainieren und wählte acht Feldspieler und zwei Torhüter aus. Fehlen werden allerdings Christian Willen, Kristian Westerveld und David Niemeyer.

Hansa bringt Fans mit

Das Feld der Gruppe A komplettieren Landesligist Hansa Friesoythe, der zahlreiche Fans mitbringen will, Bezirksligist RW Damme und ebenfalls aus dem Nachbarkreis Vechta Kreisligist BW Langförden.

Mit dem Landesligaduell zwischen Titelanwärter BV Essen und BW Lohne legt die Gruppe B los. Konkurrenten um die beiden Halbfinaltickets sind die Ligarivalen Kickers Emden und TV Dinklage. Kreisligist SV Cappeln möchte der namhaften Konkurrenz Paroli bieten.

Passt der Zeitplan, steigt das Turnierfinale gegen 23 Uhr. Besonders ausgezeichnet werden der beste Turnierspieler, der beste Torhüter und der beste Torschütze. Die Stimmung auf den Rängen wird der deutschlandweit bekannte DJ Michael Grand in Wallung bringen.

Die Zuschauer dürfen sich zudem auf eine imposante Verlosung mit tollen Preisen freuen. Derweil möchte Kenkel den pk-Cup künftig zu einer „echten Marke“ ausbauen. „Wir setzen bewusst auf einen starken regionalen Bezug.“

Brinkmann unterstützt

Ab dem Jahr 2019 sollen dem dann sonnabends steigenden Turnier am Freitag mehrere Qualifikationsturniere vorgeschaltet werden. Der umtriebige Kenkel hat sich für die Umsetzung seines Plans die Dienste des gebürtig aus Bakum stammenden Ex-Profis Ansgar Brinkmann gesichert.