Handball: Auch Matthias Andreßen wird Freitag verabschiedet

Cloppenburg Der TV Cloppenburg muss diesen Freitag beim letzten DHB-Liga-Pokalspiel einen weiteren Spieler verabschieden: Rückraumspieler Matthias Andreßen wird den Verein verlassen. Der 28-jährige Linkshänder wird den „Aufwand Drittliga-Handball“ kommende Saison nicht mehr bewältigen können.

Grund ist die Zielgerade seines Masterstudiums und das neue Aufgabengebiet in seinem Job bei einem Barnstorfer Unternehmen. Dort ist er in dieser Woche zum Prokuristen einer Sparte ernannt worden.

„Dass ich beim TVC aufhören muss, tut mir echt weh. Ich bin ja gerade erst im besten Handball-Alter. Zu gerne hätte ich noch einmal in der Dritten Liga vor einer vollen Halle an der Leharstraße gespielt“, zeigt sich der Dinklager wehmütig. Wie es in Sachen Handball mit ihm weitergeht, ist für Andreßen noch völlig unklar: „Eigentlich will ich meine Handballschuhe noch nicht komplett an den Nagel hängen.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Erst einmal wird Andreßen sich im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten beim TVC fit halten. „Für Matze steht die Tür immer offen“, kann sich Neu-Trainer Leszek Krowicki einen späteren Restart beim TVC vorstellen, wenn es das Zeitbudget beim Rückraumspieler zulässt.

Für „Matze“ Andreßen endet vorerst sein zweites Engagement beim TVC. Nach einer Spielzeit unter Theo Niehaus in der Saison 2013/14 war er seit 2019 erneut in der Kreisstadt aktiv.

Damit werden außer Trainer Barna-Zsolt Akacsos die Spieler Mikkel Beck, Jeppe Villumsen, Eddy de Raad, Jannis Koellner, Max Borchert, Paulus Götting, Peter Gronotte, Matthias Andreßen, Aljosha Mick und Mark Schulat den Club verlassen.