Handball dritte Liga: „Eddy“ de Raad verlässt TV Cloppenburg

Cloppenburg Der ehemalige niederländische Nationalspieler Edwin „Eddy“ de Raad wird den Handball-Drittligisten TV Cloppenburg verlassen. Dies gab der TVC nun in einer Presseinformation bekannt. Der Rechtsaußen hat sich schweren Herzens dazu durchgerungen, in der kommenden Saison kürzer zu treten, heißt es weiter. „Meine familiäre und berufliche Situation passt nicht zu dem Aufwand, der in der 3. Liga erforderlich ist“, sagt de Raad, der im vergangenen Dezember das zweite Mal Vater geworden ist. „Meine Frau befindet sich im Referendariat und da muss ich dann auch mal am Abend meiner Frau den Rücken frei halten.“ Zudem habe de Raad beruflich viel um die Ohren.

