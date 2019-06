Cloppenburg Diese Hoffnungen sind nicht auf Sand gebaut, weil er auch auf Sand ein hervorragender Spieler ist: Erik Gülzow, Rückraumspieler des Handball-Oberligisten TV Cloppenburg, hofft auf die Teilnahme an der Beachhandball-Europameisterschaft. Es wäre das erste große Turnier für ihn als Nationalspieler.

Und dafür, dass es dazu kommt, hat Gülzow schon geackert. Liegen doch anstrengende Tage hinter ihm. Er war zum EM-Vorbereitungslehrgang der Deutschen Beachhandballnationalmannschaft vom DHB-Bundestrainerduo Konrad Bansa und Kai Bierbaum ins westfälische Witten eingeladen worden. Dort erlebte der 25-Jährige intensive vier Tage, an denen die Nationalmannschaft die Defensivarbeit und die Einarbeitung des offensiven Spielsystems im Fokus hatte.

Auch eine Leistungsdiagnostik an der Uni Münster stand auf dem Programm. Und offenbar hat Gülzow, der im Sommer normalerweise für das Beachhandballteam „Nordlichter“ spielt, seine Chance nicht in den Sand gesetzt. Er glaubt zumindest, dass er einen guten Eindruck hinterlassen hat und hofft nun auf die Nominierung für die Titelkämpfe vom 2. bis 7. Juli in Polen. Zuvor steht für die Nominierten noch ein Vorbereitungsturnier in Ungarn an. Ende des Jahres 2018 hatte der Abwehrspezialist bereits an einem Turnier in den Niederlanden teilgenommen.

Beim TVC sieht man Gülzows Beachhandball-Ambitionen positiv. „Für Erik ist das eine gute Gelegenheit, nach seinem Auslandsaufenthalt, der ihn die Rückrunde der vergangenen Saison kostete, wieder in den Wettkampfmodus zu gelangen“, erkennt TVC-Coach Barna-Zsolt Akacsos eine Win-Win-Situation. „Er wird zu unserem Trainingsauftakt, welcher erst nach der EM ist, optimal vorbereitet sein.“ Nun gilt es für die TVC-Fans, die Daumen zu drücken, dass Gülzows Anstrengungen nicht im Sande verlaufen . . .

-> Im Beachhandball spielen zwei Teams mit jeweils drei Feldspielern und einem Torwart barfuß auf einer Sandfläche gegeneinander. Die zwei zehnminütigen Hälften werden unabhängig voneinander gewertet. Gewinnen beide Mannschaften je eine Halbzeit, kommt es zum Penaltywerfen. Endet eine Hälfte unentschieden, entscheidet ein „Golden Goal“. Schwierige Würfe wie der Kempa-Trick, die zum Tor führen, werden als zwei Treffer gewertet.