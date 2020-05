Handball-Männer Aus Cloppenburg: Der TVC steigt in Dritte Liga auf

Cloppenburg Der Handball-Oberligist TV Cloppenburg hat es geschafft. Die Mannschaft von Trainer Barna-Zsolt Akacsos führte das Ranking der Nachrücker aufgrund des Punkte-Quotienten an und wird damit in die Dritte Liga aufsteigen, wie übrigens auch Haspo Bayreuth (Bayern).

57 der bisherigen 64 Männer-Drittligisten haben für die Saison 2020/21 gemeldet. Auf eine Meldung verzichteten die vier Aufsteiger in die 2. Bundesliga und der HC Elbflorenz II. Die beiden vorzeitig ausgeschiedenen Vereine Rhein Vikings und SG Nußloch sind in der 3. Liga 2020/21 nicht startberechtigt. Alle elf Oberliga-Bereiche haben ihre zwölf Regel-Aufsteiger gemeldet. Aus der 2. Bundesliga ist die HSG Krefeld in die 3. Liga abgestiegen, so dass derzeit 70 Drittligisten bekannt sind, zudem jetzt nun der TV Cloppenburg und HaSpo Bayreuth aus Bayern die Dritte Liga auf die Sollstärke von 72 Teams vervollständigen werden.

In welcher der vier Ligen (Nord-West, Nord-Ost, Mitte und Süd) die Teams verteilt werden, wird frühestens im Juni entschieden. Denn bis zum 31. Mai können sich Mannschaften noch kostenfrei zurückziehen.

Sollte sich allerdings der Saisonstart 1. September erheblich verzögern, könnte dies dazu führen, dass die Teams auf mehr als vier Ligen verteilt würden, um entsprechend die Anzahl der erforderlichen Spieltage verkürzen zu können. Also es bleiben noch einige Fragen offen, aber nicht mehr diejenige Frage, ob der TV Cloppenburg Drittligist ist.