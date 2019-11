Cloppenburg Angeblich sieht man sich ja immer zweimal im Leben. Handball-Teams sehen sich in der Regel sogar zweimal in der Saison. Es gibt also immer die Chance zur Revanche. Aber manchmal reicht die eine Möglichkeit nicht, und dann muss man es eben in der neuen Spielzeit erneut versuchen. Das gilt auch für die Oberliga-Handballer des TV Cloppenburg. Die hatten sich in der vorherigen Saison sehr über die 19:28-Heimniederlage gegen die HSG Delmenhorst geärgert. „Das war eine echte Klatsche“, erinnert sich TVC-Coach Barna-Zsolt Akacsos ungern an das Spiel im letzten Dezember – und daran, dass auch das Rückspiel verloren ging (29:31). Diesmal, am Sonntag ab 17.30 Uhr in Delmenhorst, soll es nun aber erst recht mit zwei Punkten klappen.

Zumal die Cloppenburger ja auch eine Serie fortführen wollen. Nach fünf Siegen in fünf Spielen fährt der TVC als Spitzenreiter zum Tabellenfünften, der schon sechsmal gespielt hat (vier Siege/zwei Niederlagen). Im Gepäck haben die Cloppenburger zwar keine Angst, aber reichlich Respekt: „Wir müssen uns auf jeden Fall im Vergleich zum Spiel gegen Elsfleth steigern, um in Delmenhorst zu bestehen“, sagt Akacsos. „Die HSG hat hervorragende Rückraumspieler und zwei gute Torhüter.“

Einen der beiden kennt Akacsos noch aus seiner Zeit als Trainer in Bremen gut: Bassam Farasha ist zwischen den Pfosten schwer zu überwinden. Ein weiterer Spieler der HSG ist nicht nur für den TVC-Trainer, sondern auch für seine Spieler und die Fans ein guter Bekannter: Lennart „Lense“ Witt hat nicht nur jahrelang für den TVC gespielt, sondern ihn auch zwischenzeitlich mal trainiert.

Apropos Fans: Mehr als 100 Unterstützer des Cloppenburger Teams werden in Delmenhorst erwartet. „Das ist schon super“, freut sich Akacsos. „Wenn wir so wie ihn Fredenbeck unterstützt werden, kann das alleine einen Punkt bringen.“

Dass seine Mannschaft besser als zuletzt beim Arbeitssieg gegen den Elsflether TB (25:22) spielen wird, daran hat Akacsos keinen Zweifel. „Wir hatten eine hohe Quote an technischen Fehlern und Fehlwürfen“, sagt Akacsos, „aber das habe ich in Kauf genommen. Ich hatte den Spielern vor der Partie eine längere Pause gegönnt, damit sie ihre Akkus noch mal aufladen können.“

Auch wenn das Spiel gegen Elsfleth anschließend schnell abgehakt war, kann man aus der Begegnung durchaus Positives ziehen. „Dass wir das Spiel noch drehen konnten, zeigt, wie viel Selbstvertrauen wir aufgebaut haben. In der letzten Saison hätten wir das nicht geschafft.“

Apropos nicht geschafft: Da wäre ja noch die Sache mit der Revanche, die den Cloppenburgern nun gelingen soll. Wie stehen da so die Chancen? „50:50“, meint Akacsos, der noch nicht weiß, ob – und wenn ja, wie lange – er Edwin de Raad am Sonntag einsetzen kann.

Der Rechtsaußen hatte sich im Spiel gegen Elsfleth eine Zerrung zugezogen. Unter der Woche kam noch eine Erkrankung hinzu. Da war an Training nicht zu denken. Davon, dass de Raad gerne spielen würde, ist allerdings auszugehen. Schließlich war er im letzten Dezember auch dabei, als die HSG in der eigentlich als Festung bekannten TVC-Halle mit neun Toren Unterschied gewann . . .