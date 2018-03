Cloppenburg Erfolgsserie auf nun neun Siege in Folge ausgebaut, aber bis zum Abpfiff gezittert: Der Handball-Oberligist TV Cloppenburg und die SG HC Bremen/Hastedt lieferten sich beim 30:29 (13:16) einen Kampf auf hohem Niveau, der die Handballfreunde begeistern konnte.

„Schade, das Spiel hätte auch mit einem Remis enden dürfen“, meinte Spielertrainer Marten Franke, der einmal mehr mit elf Toren bester Schütze seines Teams war. „Dieses eine Tor mehr, ist auch ein großer Verdienst unseres Publikums, das uns immer wieder einen Schub gegeben hat“, sagte TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Er kennt seinen Ex-Club, für den er sogar noch spielberechtigt wäre, was Co-Trainer Jörn Franke süffisant in der Pressekonferenz zum besten gab.

Es lief im ersten Abschnitt nicht wie gewohnt für den TVC, denn der Gast um einen exzellenten Torwart Luca Prieß stand sehr sicher in der Abwehr. Vor allem Kreisläufer Ole Harms bekam kaum Möglichkeiten. Es wurden beste Chancen fast schon leichtfertig an den Pfosten oder die Querlatte gejagt.

Vor allem Lasse Till auf der halbrechten Position, der seine fünf Treffer vor der Pause verbuchte, und Franke machten enorm Druck, so dass die Gäste zur Pause nicht unverdient mit einem 16:13 führten. „Ich habe aber nie an meinem Team gezweifelt“, sagte Akacsos. Er stellte sein Team neu ein, was zur Tempoverschärfung und zu einer konzentrierteren Abwehrarbeit führte. Vor allem Harms profitierte davon, drehte mit drei Treffer die Partie zum 19:19 (38.) erstmals wieder auf Anfang, ehe sich Spielertrainer Franke den Missmut des Publikums zuzog, fortan bei Ballbesitz mit Pfiffen genervt wurde. Das zeigte bei ihm Wirkung in Form einiger Fehlwürfe, zumal die TVC-Deckung um einen immer stärker werdenden Torwart Nils Buschmann weniger zuließ. So setzte sich der Hausherr mit 23:21 erstmals ab (44.). Dieser Vorsprung hielt in einer immer hektischer werdenden Partie, zu der die Unparteiischen mit vielen merkwürdigen Entscheidungen und stetig nervender Diskussionsbereitschaft ihren Beitrag leisteten.

Glück hatte Tobias Freese, als er einen Konter von Franke so unglücklich stoppte, dass der Spielertrainer gegen die Bande rutschte, es beim Stand von 27:25 (55.) aber nur zu einem Freiwurf kam. Aber auch der TVC kassierte merkwürdige Entscheidungen und blieb in der Endphase seinem „Hase-Igel-Prinzip“ treu, legte stets zwei Tore vor und erreichte mangels Zeit für den Gast beim 30:29 die Ziellinie.

TVC: Buschmann, Planck, Albecht - Niehaus, Harms (9/2), Lugosi (1), Witt (6), Danielzik, Freese (2), Schulat (4), Siemer, Gülzow (5), de Raad (3), Gerasimow.

Bereits an diesem Freitag, 20 Uhr, tritt der TVC beim Tabellenzweiten HSG Barnstorf/Diepholz an. Überlegt wird, einen Fan-Bus einzusetzen.