Cloppenburg Sie waren die Mannschaften der Stunde in der Handball-Oberliga der Männer. Nun hat der Gast, die SG HC Bremen/Hastedt, mit 22:30 (11:15) beim Aufsteiger TuS Rotenburg nach sieben Siegen in Serie geschwächelt, während Gastgeber TV Cloppenburg den neunten Erfolg als beste Rückrundenmannschaft anpeilt. Doch vor dem Heimspiel (Samstag, 19.30 Uhr) gegen die SG warnt TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos.

„Diese Niederlage gefällt mir gar nicht. Denn danach ist die SG meist mit viel Ehrgeiz stärker zurückgekommen“, sagt Akacsos und kennt als Ex-Trainer die Gäste bestens. Ein tempogeladener Gegner, der in Spielertrainer Marten Franke in der Zentrale den Lenker und auch den Torjäger besitzt, darf erwartet werden.

Im Hinspiel, als der TVC mit 27:34 (12:19) überrollt wurde, erzielte Franke zehn Tore. „Wir haben damals viele Tempogegenstöße hinnehmen müssen. Damals fehlte unser Kapitän Tobias Freese sehr“, sagt Akacsos. Ob er Spielertrainer Franke in kurze Deckung nehmen lassen wird, ließ der Trainerfuchs noch offen. „Warten wir ab, wie sich das Spiel entwickelt“, zeigt sich der Trainer der Cloppenburger zuversichtlich. Schließlich haben acht Siege in Serie selbstbewusst und auch variabler in der Taktik gemacht, wie zuletzt in Neerstedt bewiesen, als Umstellungen in der Abwehr die anfängliche Gegentrefferflut entscheidend stoppte.

Und die Gastgeber haben zusätzliche Alternativen am Start. Denn Michael Siemer steht ebenso wieder zur Verfügung wie Wladislaw Gerasimow, der nach fünfwöchiger Verletzungspause wieder dabei ist. So fehlt nur noch Christian Schmidt, der nach seiner Schulterverletzung, wie geplant, noch eine Woche pausieren wird.