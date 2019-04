Cloppenburg Zwei sind schon nicht schön, aber drei sind eine Serie. Die Rede ist von Niederlagen, und von denen musste Handball-Oberligist TV Cloppenburg zuletzt zwei hintereinander hinnehmen. Den Serienstatus wollen die Cloppenburger nun aber unbedingt verhindern. „Selbst, wenn wir nur mit sechs Spielern auf dem Feld stehen, jetzt zählen keine Ausreden mehr“, sagt TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos vor dem Heimspiel gegen die SG Achim/Baden an diesem Samstag (19.45 Uhr).

Akacsos spielt auf die Personalprobleme an, die den TVC in den zurückliegenden Wochen geschwächt haben – und die noch nicht ausgestanden sind. Jannis Koellner (Grippe), Lennart Witt (Knieprobleme) und Tobias Freese (Wadenverletzung) werden wohl fehlen.

„Dann müssen wir halt improvisieren“, sagt Akacsos trotzig, fest entschlossen, sich eine insgesamt gute Saison nicht vom Verletzungspech kaputt machen zu lassen. „Die Mannschaft ist hochmotiviert“, sagt der Cloppenburger Coach nach der Videoanalyse am Donnerstag. „Wir haben gute Trainingseinheiten hinter uns und dürfen uns vor heimischem Publikum einfach keine Niederlage mehr erlauben.“

Was natürlich nicht heißt, dass es einfach für den TVC wird. Schon das Hinrundenspiel gegen Achim-Baden, das die Cloppenburger 26:24 gewonnen hatten, sei ein schweres Stück Arbeit gewesen. „Der Gegner hat uns alles abverlangt“, erinnert sich Akacsos. „Achim/Baden hat einen guten Kader mit vielen erfahrenen Spielern.“

Besondere Gefahr gehe für seine Mannschaft vom Rückraum der Gäste aus. „Alle drei Rückraumspieler sind richtig stark“, lobt der Trainer des Tabellenvierten den kommenden Gegner, der auf Rang sieben steht und zuletzt ebenfalls zweimal in Folge unterlegen war – allerdings gegen „Dominator“ OHV Aurich nur mit 23:27. „Aber wir sind vielleicht nicht so stark wie normal, doch immer noch in der Lage, Achim/Baden zu bezwingen. Zumal wir die Zuschauer im Rücken haben.“

Überhaupt hat sich Akacsos für die Schlussphase der Spielzeit noch einiges vorgenommen. „Wir werden alles dafür tun, die letzten vier Spiele zu gewinnen. Wer weiß, vielleicht ist dann Platz drei noch drin. Bissendorf-Holte hat noch schwere Spiele zu bestreiten.“

Aber nun gilt es erst einmal, den Serienstatus zu verhindern. Die Cloppenburger wollen Achim/Baden schlagen – und nicht ein drittes Mal in Folge baden gehen . . .