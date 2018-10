Cloppenburg Mit einem 30:27 (14:17) über den VfL Fredenbeck gelang dem TV Cloppenburg der ersehnte Erfolg gegen einen der drei Großen der Handball-Oberliga, die gleichzeitig die Absteiger aus der Dritten Liga waren. Entsprechend ausgelassen war die Freude bei den Gastgebern, die, angefeuert vom restlos begeisterten Publikum, ihre Freudentänze aufführten mit Torwart Nils Buschmann im Mittelpunkt, der mit spektakulären Rettungsaktionen an so manchen Nationaltorwart erinnerte.

Um den Gast ein wenig zu verwirren, hatte Akacsos nicht mit seiner Stammbesetzung begonnen, wollte die Kräfte gleichmäßiger verteilen. „Ich habe dabei auf die Steigerung nach der Pause gesetzt. Und mit unserer 3:2:1-Deckung, die sehr viel Kraft kostet, konnten wir dann auch die Wende herbeiführen“, sagte der TVC-Coach, der durchaus ein Risiko einging, aber auf die Ausgeglichenheit seines Kaders setzte.

Die zeichnet zwar vor allem den VfL Fredenbeck aus, allerdings musste der Gast auf Spielmacher Torben Sauff (Verdacht auf Meniskusverletzung) ganz und nach 38 Minuten auch auf Kreisläufer Paul Nwachukwu Mbanefo verzichten, der nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler sich auf die Zunge gebissen hatte.

Gerade mit dem sehr beweglich agierenden Gästeangriff, der Kreisläufer zog sich oft geschickt in den Rückraum zurück, um danach ins Spiel eingebunden zu werden, hatte der TVC Probleme, kassierte so bis zur Pause vier Treffer. Auch der baumlange Rückraumschütze Jan Torben Ehlers (drei Tore) und Rechtsaußen Jonas Buhrfeind (vier) sorgten dafür, das der VfL auf 12:7 (17.) wegzog. Akacsos reagierte, brachte Torwart Nils Buschmann für Hendrik Legler und gab Kreisläufer Ole Harms nach dessen Siebenmeter-Fehlwurf, der direkt danach den Nachwurf auch ausließ (19.), eine Pause. „Ole hat zu viel überlegt. Ihn brauchte ich unbedingt ausgeruht für die Endphase“, so Akacsos. Erst als die technischen Fehler reduziert und die schwache Wurfausbeute besser wurde, kam der TVC über 11:16 (27.) noch bis auf 14:17 zur Pause heran. So nutzte der TVC eine Überzahl aus: Jannis Koellner verwertete vier Siebenmeter eiskalt.

Nach der Pause entwickelte sich ein völlig anderes Spiel. Zwar ließ Koellner seinen fünften Siebenmeter aus, doch nun stand die Abwehrformation, überragend unterstützt von Teufelskerl Buschmann im Tor. Allmählich ging den Gästen die Kraft aus, kam vom Rückraum zu wenig, die Außen bissen sich an Buschmann die Zähne aus. Zwei Gegentreffer in 14 Minuten ließen die Aufholjagd des TVC richtig heißlaufen. So fand Vincent Saalmann auf der linken Seite die Lücken, jagte Eddy de Raad dem Gast den Ball ab und traf mit 19:19 (38.), ehe es zum Zusammenprall bei den Gästen kam.

Der TVC hatte nun sichtlich mehr Tempo und Kraft zuzusetzen, überrollte den VfL förmlich bis zum 26:21 (51.). Zwar gab es angesichts der Atmosphäre und dem Höllentempo immer noch Fehler, die Fredenbeck aber nicht mehr ausnutzte, denn Buschmann war quasi überall, holte einen Wurf von Ole Richter derart spektakulär aus dem Winkel, dass Mitspieler Jürgen Steinscherer nur ungläubig den Kopf schüttelte. Und große Anerkennung für diese Taten bekam er bei der Verabschiedung von Torwartkollege Jan Peveling, der vor Buschmann symbolisch seinen Hut zog – trotz Rivalität und eigener Niederlage eine sehr sehr sportliche Geste.

TVC: Legler (ab 16. Buschmann) - Koellner (7/4), Harms (3/1), Witt (2), Danielzik, Freese (2), Tapken, Schulat (4), Hansen (3), Saalmann (3), de Raad (4/1), Lugosi (2), Krix.