Cloppenburg An diesem Samstag, 19.30 Uhr (Halle Schulstraße), gilt es für den Handball-Oberliga-Spitzenreiter TV Cloppenburg, seinen vier Punkte Vorsprung zu verteidigen. Der Gegner, die SG Achim/Baden, hat mit einem 25:24-Sieg vor 14 Tagen über den ATSV Habenhausen mit für diesen Vorsprung gesorgt.

Wie schätzt der Trainer die Aufgabe ein ?

„Für uns als Spitzenreiter ist jedes Spiel schwer, weil der Druck stets auf uns lastet. Dies macht den Gegner gefährlich“, sagt TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. So sei es wichtig, von Anfang an zu zeigen, wer Herr im Hause sei, den Gegner somit keine großen Chancen zu offenbaren und die enorme Spielfreude, die zurzeit in dieser Mannschaft stecke, zu beweisen.

Wie sind der personellen Voraussetzungen ?

Matthias Andreßen wird nach Abklingen der Entzündung nun wieder mehr Spielanteile bekommen können. Das gilt auch für Erik Gülzow, der dann allerdings nur in der Abwehr zu Einsatz kommen wird. Torwart Nils Buchmann konnte in der Woche trainieren, die Verletzung im Knöchelbereich ist zurückgegangen.

Was hat den Gegner zuletzt ausgezeichnet ?

Das Team von Trainer Tobias Naumann begann die Saison unter anderem mit fünf Auswärtsniederlagen in Serie, ehe in Barnstorf/Diepholz der erste Punkt und eine Woche später in Delmenhorst der erste Auswärtssieg geholt wurde. Im Jahr 2020 gewann das Team um den gefährlichen Rückraumschützen Jan Wolters, der zurzeit aber angeschlagen ist, in Schwanewede/Neuenkirchen und besiegte danach sensationell den Tabellenzweiten aus Habenhausen. Probleme gibt es möglicherweise am Kreis, da Erik Schmidt angeschlagen ist und Fabian Balke fehlen wird.

Wie ist die Lage in der Oberliga ?

Da der Tabellendritte SG VTB/Altjührden schon zehn Punkte hinter dem TVC rangiert, deutet alles auf ein Duell zwischen Cloppenburg und Habenhausen hin.