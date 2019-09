Cloppenburg Handball-Oberligist TV Cloppenburg will in dieser Saison ganz vorne angreifen. So hatte es Trainer Barna-Zsolt Akacsos, als er vor zwei Jahren das Zepter übernahm, in seinem Drei-Jahresplan damals genannt.

„Ich betone, dass wir aufsteigen wollen, aber in dieser Saison nicht müssen. Denn nach meinem Zeitplan wäre ein Meistertitel in der Saison 2020/21 auch in Ordnung“, sagt der Coach, der mit der Vorbereitung, die so hart wie noch nie gewesen sei, wie er zugab, höchst zufrieden war.

TV Cloppenburg Der Kader Tor Nils Buschmann, Hendrik Legler. Feld Erik Gülzow, Bence Lugosi, Jannis Koellner, Edwin de Raad, Ole Harms, Chris Danielzik, Niels-Uwe Hansen, Vincent Saalmann, Mark Schulat, Maximilian Tapken, Janik Köhler (Wilhelmshavener HV), Matthias Andreßen (HSG Barnstorf/Diepholz II), Robin Imhorst (SG Teuto Handball), Max Borchert (TV Oyten). Abgänge Tobias Freese (SG Achim/Baden), Lennart Witt (HSG Delmenhorst), Kian Krause (TSG Hatten/Sandkrug), Bennet Krix (HSG Grüppenbühren/Bookholzberg), Nils Thomann (TV Cloppenburg II), Betreuer Torsten Landwehr. Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Torwart-Trainer Stephan Schulat. Betreuer Kevin Rake, Klemens Dierkes. Physiotherapeutinnen Laura Schulz, Marlen Osterburg. Saisonziel Platz 1 bis 3. Meisterschaftstipp ATSV Habenhausen.

Und obwohl mit Kapitän Tobias Freese (SG Achim/Baden) und Lennart Witt (HSG Delmenhorst) zwei wichtige Stützen das Team verlassen haben, die Nachwuchskräfte Bennet Krix und Kian Krause es nicht in den Kader schafften, so ist Akacsos mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. Mit der Verpflichtung von Janik Köhler vom Zweitliga-Absteiger Wilhelmshavener HV wurde eine vor allem für den Abwehrblock wichtige Figur hinzugewonnen. „Er ist ein Lenker und ein großes Vorbild, er kann die Jungs mitreißen und hat viel Erfahrung“, lobt ihn der Coach, der Köhler hauptsächlich in der Abwehr einsetzen wird, weil er beim WHV im Angriff wenig gespielt hat und sich noch besser mit dem Kombinationsspiel des TVC anfreunden müsse.

Mit Matthias Andreßen kehrt seit der Saison 2013/14 ein Spieler zurück, der auf der rechten Rückraumseite viel Druck entwickeln kann und vor allem ein gutes Auge für seine Mitspieler mitbringt. Nachwuchsspieler Robin Imhorst ist zurzeit eher Ergänzungsspieler, braucht noch Zeit und bekommt in der TVC-Reserve viel Spielpraxis. Schon eher zum Stamm gehören wird Nachwuchsspieler Max Borchert, der erst spät zum TVC kam und noch Trainingsrückstand hat. Doch der A-Junioren-Bundesligaspieler vom TV Oyten wird, da ist sich Akacsos sicher, eine wichtige Entlastung für Rechtsaußen Eddy de Raad werden. Mit Andreßen, Borchert, Imhorst, de Raad und Maximilian Tapken verfügt Akacsos über fünf Linkshänder – welch ein Luxus.

Leider macht aber Tapken zurzeit Sorgen, wie der Trainer bedauert. „Maxi hat in der Vorbereitung einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Es wäre jammerschade, wenn ihn seine Knieprobleme wieder zurückwerfen würden“, sagt Akacsos, der aber nicht nur deswegen die Verpflichtung eines Mentaltrainers für wichtig erachtet. „Im modernen Handball ist das ein wichtiger Faktor, um zum Erfolg zu kommen“, so Akacsos.

Mit dem Startprogramm – „endlich mal nicht der Drittliga-Absteiger zum Auftakt“ – ist der Trainer sehr zufrieden, doch er warnt. „Der HC Bremen/Hastedt hat eine starke Vorbereitung hinter sich, Fredenbeck und Delmenhorst geschlagen“, weiß er und betont, im Heimspiel an diesem Samstag (19.30 Uhr) den HC nicht daran zu messen, dass er nur wegen des Verzichts des VfL Edewecht überhaupt in der Oberliga spielen darf. Auf eine ambitionierte, das Tempospiel bevorzugende junge Mannschaft muss sich der TVC einstellen. Lenker beim HC ist Marten Franke. Noch fraglich ist der Einsatz von Janik Köhler und Niels-Uwe Hansen.