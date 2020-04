Handball: Saison der Handballer abgebrochen

Cloppenburg Das Präsidium des Handball-Verbands Niedersachsen (HVN) hat sich am Mittwochnachmittag während einer Telefonkonferenz seiner Mitglieder darauf verständigt, die aktuelle Spielzeit abzubrechen. Dies gab der HVN am Mittwochabend in einer Mitteilung auf seiner Internetseite bekannt. Die Saison war wegen der Corona-Krise Mitte März unterbrochen worden.

Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, erklärte HVN-Präsident Stefan Hüdepohl. „Es wird keine Absteiger geben. Die Aufsteiger werden über die Quotientenregelung ermittelt.” Damit schließe sich der HVN anderen Landesverbänden des Deutschen Handball-Bundes an (DHB).

Die Entscheidung gelte für alle Spielklassen des HVN. „Wir empfehlen jetzt unseren selbstständigen Regionen, genauso vorzugehen“, sagte Hüdepohl. Für die Wertung der einzelnen Spielklassen des Verbandes werde ein Quotient aus den erspielten Pluspunkten und der Anzahl der bis zum Saisonabbruch absolvierten Pflichtspiele gebildet. „Bei gleichem Quotienten ziehen wir für die Wertung den direkten Vergleich heran”, so Hüdepohl. Die Abschlusstabellen sollen spätestens in der Woche nach Ostern veröffentlicht werden.

Demnach würden die Handballerinnen des BV Garrel als Spitzenreiter der Oberliga Nordsee der Frauen in die dritte Liga aufsteigen. Für den TV Cloppenburg, der punktgleich mit dem Spitzenreiter der Oberliga Nordsee der Männer, ATSV Habenhausen, Zweiter ist, würde es nicht zum Aufstieg reichen. Hat der Bremer Verein doch – bei gleicher Spielanzahl – das einzige Duell mit dem TVC zu Hause gewonnen. „Einen direkten Vergleich gibt es meiner Meinung nach nur, wenn es Hin- und Rückspiel gab“, äußerte sich TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos am Mittwochabend enttäuscht. „So ist das nicht gerecht, weil das einzige direkte Duell in Habenhausen stattgefunden hat. Ich gehe davon aus, dass in dieser Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.“