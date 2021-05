Handball: TV Cloppenburg holt den ersten Punkt

Cloppenburg Es war ein Handball-Liga-Pokalspiel mit völlig verschiedenen Halbzeiten, das zwischen dem TV Cloppenburg und dem Oranienburger HC durchaus umstritten zu Ende ging. Denn der Siebenmeter, den der herausragende Linksaußen Dennis Leroy Schmöker zum 28:28 (14:17) in der Schlusssekunde verwandelte, war ein Geschenk der wenig überzeugende Unparteiischen. Denn im Schlussangriff drückte Schmöker auf Linksaußen Max Borchert regelrecht in den Kreis – Stürmerfoul statt Siebenmeter wäre die richtige Entscheidung gewesen. Spielte es bei den Referees eine Rolle, erst nach 56 Minuten dem OHC den ersten Strafwurf überhaupt zugebilligt zu haben, der TVC schon acht auf dem Konto hatte?

„Wir sind in diesen Wettbewerb angekommen“

Sei es, der TVC, kann im DHB-Pokal noch nicht gewinnen, ist aber, wie Trainer Barna-Zsolt Akacsos betont, im Wettbwerb angekommen. Die Gäste aus dem Landkreis Oberhavel bleiben die ungeschlagenen Remiskönige. Sehr zur Enttäuschung ihres Trainers Silvio Krause, der zurecht auf eine exzellente erste Halbzeit verwies. Da legte der OHC los wie die Feuerwehr, was die Hausherren sichtlich irritierte.

Größentechnisch unterlegen, sorgte die enorm bewegliche, wuselige und aggressive 6:0-Deckung dafür, dass bei TVC immer wieder Angriffe abgebrochen wurden, aus dem Rückraum kaum Gefahr ausging, Pässe an den Kreis gar nicht durchkamen und häufig Zeitspiel drohte.

So setzte sich der OHC auf 8:2 (12.) ab, dank Konter oder schnellen Positionswechsel, so dass vor allem Kreisläufer Alexander Pietsch, der seine vier Treffer alle vor der Pause markierte, sich durch einfache Täuschungen locker durchsetzte. Allmählich kam der TVC in Fahrt, nutzte Zeitstrafen des Gegners und verkürzte durch zwei Siebenmeter von Ole Harms auf 8:9 (19.). Aber die Gäste blieben cool, nutzten die TVC-Fehler, führten 16:11 (28.), ehe Niels Uwe Hansen zweimal zeigte zum 13:17 (29.), wie aus dem Rückraum der OHC-Block zu knacken war. Mohamad Sibahi mit dem Wurf ins leere Tor ließ den Rückstand beim 14:17 erträglich werden.

Daran knüpfte Vincent Saalmann, der in der nun auf 5:1- beziehungsweise 3:2:1-Abwehr umgestellte Formation vorgezogen agierte, den Ball erkämpfte und mit dem 15:17 ins leere Tor eine Aufholjagd einleitete. Die Abwehr um einen herausragenden Hendrik Leger im TVC-Tor und konsequentere Abschlüsse vor allem auch von Außenpositionen (Borchert, Saalmann) sorgten dafür, dass der OHC nach dem 15:18 (33.) zehn Minuten torlos blieb.

Mark Schulat zum 20:18 (42.) sorgte erstmals für eine zwei-Tore-Führung, schien beim 24:21, als Adam Pal einen seiner fünf Siebenmeter stets per Aufsetzer sicher verwandelte, die Wende möglich zu sein. Aber die Gäste fingen sich, und Krause ließ ab der 53. Minute stets mit sieben Feldspielern angreifen, was dafür sorgte, dass bis zum 28:26 der TVC zwar stets zwei Tore vorlegte, der Gast immer auf ein Tor verkürzte. Doch allmählich schwanden beim TVC die Kräfte, die Konzentration ging verloren, wurden drei Angriffe zu überhastet abgeschlossen, eine wohl entscheidende Drei-Tore-Führung vergeben. Pech als Saalmann in der 59. Minute beim 28:27 von Linksaußen nur den Innenpfosten traf, er eigentlich dabei behindert wurde. Hier gab es keinen Strafwurf, den Schmöker auf der Gegenseite geschickt herausgeholt und anschließend zum alles im allem am Ende gerechten 28:28 verwertete.