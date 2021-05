Leichtathletik: Keine Bezirksfinals beim „KiLa-Cup“ 2021

Cloppenburg /Hannover Aufgrund der Corona-Pandemie wird im Jahr 2021 im Zuge des „KiLa-Cups“ es keine Bezirksfinals, sondern eine kreisübergreifende Gesamtauswertung geben, teilte der Niedersächsische Leichtathletik-Verband (NLV) auf seiner Internetseite mit. Die Kreisentscheide sind im Veranstaltungszeitraum bis Sonntag, 17. Oktober, je nach regionaler Corona-Situation durchzuführen. Danach gibt es eine Gesamtauswertung, und die besten drei Teams werden gekürt.

Der Zeitraum ist lang, damit mit Blick auf den Sommer, sinkende Inzidenzen und verbesserte Test- und Impfstrategien so viele Kreise wie möglich KiLa-Wettkämpfe ausrichten können, so der NLV, der in diesem Jahr unter dem Motto „75 Jahre jung (geblieben)“ sein 75-jähriges Jubiläum feiert. Daher möchte der NLV gemeinsam mit Bezirken, Kreisen und Vereinen die Premiere des NLV-Kinderleichtathletik-Cups durchführen, um die wichtige Nachwuchsarbeit in den Vereinen zu stärken und die Nachwuchsgewinnung für die Leichtathletikabteilungen mit diesem Event zu fördern.

Über das Jubiläum hinaus soll die Kinderleichtathletik und das Wettkampfsystem etabliert werden. Daher soll der KiLa-Cup powered by NLV aufrechterhalten und auch 2022 durchgeführt werden.

