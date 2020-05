Historie: Wilde Turbulenzen auf dem Fußballplatz

Cloppenburg Im zweiten Teil der NWZ-Serie über Verfahren des Sportgerichtes für den Niedersächsischen Fußballverband des Kreises Cloppenburg gehen wir zurück in die Saison 1964/65 und in das Jahr 1954.

• Schiri beleidigt

In der Saison 1964/1965 hatte bei einem Auswärtsspiel in der 3. Kreisklasse Cloppenburg der damalige Winkumer Kapitän seine Nerven nicht im Griff gehabt. Seinerzeit bekam er eine mehrmonatige Sperre aufgebrummt. „Der Spieler wird gemäß § 89 und § 95 der NFV-Satzung vom 6. 12. 64 bis 6. März 1965 einschließlich gesperrt“, steht im Urteil. Warum sah sich das Kreissportgericht dazu veranlasst, eine so harte Strafe auszusprechen?

Einmal mehr ging es auch in diesem Verfahren um Schiedsrichterbeleidigung. Dies geht aus der damaligen Urteilsbegründung hervor: „Der Spieler und Mannschaftsführer A. wurde im oben aufgeführtem Spiel nach der Bemerkung zum Schiedsrichter: „Der Idiot sieht ja nichts“ des Feldes verwiesen. Er verließ jedoch erst nach mehrmaliger Aufforderung durch den Schiedsrichter das Spielfeld. Nach dem Verlassen des Spielfeldes rief A. dem Schiedsrichter noch mehrere beleidigende Äußerungen zu. A. war somit für die Beleidigung des Schiedsrichters und für die Auflehnung gegen die Anordnung des Schiedsrichters zu bestrafen. Da Sportkamerad A. geprüfter Schiedsrichter ist, und auch als Mannschaftsführer Vorbild der anderen Spieler sein sollte, hielt das KSG die aufgeführte Sperre für angemessen.“

Insgesamt beliefen sich die Kosten für den Winkumer Kapitän auf 38,10 Mark.

• Ärger in Barßel

„Platzsperre bis 30. Juni“, titelte die Nordwest-Zeitung im Mai 1954. In einer dreistündigen Sitzung am Sonnabendnachmittag in der Stadtschänke in Cloppenburg verhandelte seinerzeit das Kreissportgericht über die Vorkommnisse anlässlich des Punktspiels der 1.. Kreisklasse, Staffel Nord, zwischen Barßel und Bösel. In jener Begegnung war es zu tätlichen Angriffen gegenüber dem Referee und Zuschauern gekommen, heißt es. Es kam sogar zum Spielabbruch.

Die NWZ schrieb damals: „Bei der Schwere der Vergehen gegen die Satzung des Fußballverbandes sahen sich die Sportrichter gezwungen, folgende harte Strafen zu verhängen: Der Spieler Schäfer erhielt ein Jahr Spielsperre und der erste Vorsitzende einen Verweis. Der Platz des STV Barßel wurde bis einschließlich 30. Juni 1954 für den Spielverkehr gesperrt. Außerdem wurde eine Geldstrafe von 20 DM verhängt und dem STV Barßel die Kosten des Verfahrens auferlegt. Das Spiel wurde mit 2:0-Punkten und 0:0-Toren für den Sportverein Bösel gewertet."