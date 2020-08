Hospizdienst: Anlaufstelle für Trauernde geöffnet

Cloppenburg Nach dem coronabedingten Lockdown startet nun auch der Hospizdienst im Landkreis Cloppenburg wieder mit seinen Angeboten. Ab August beginnen wieder die verschiedenen Gesprächskreise. Eine Anmeldung zu den Treffen ist unbedingt erforderlich (Telefon 04471/8509140).

Bereits am Montag, 3. August, sind trauernde Angehörige zwischen 15 und 16.30 Uhr eingeladen. Die Gruppe trifft sich an jedem ersten Montag im Monat. An jedem zweiten Mittwoch im Monat kommt der Gesprächskreis für trauernde Eltern zusammen. Das erste Treffen ist am 12. August um 19.30 Uhr. Auch mit dem Trauercafé soll es wieder losgehen. Regelmäßiger Termin ist dafür der letzte Sonntag im Monat. Der Startschuss fällt hierfür am 30. August. Zwischen 15 und 17 Uhr sind die Trauernden eingeladen.

Außerdem bietet der Hospizdienst einige Gruppen an, wenn es dafür einen Bedarf gibt. Auf Anfrage kann eine Gruppe für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden, gleiches gilt für einen Gesprächskreis für trauernde Angehörige um Suizid. Die Kontaktstelle ist erreichbar unter Telefon 0 44 71/8 50 91 40.