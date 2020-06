Kooperation: JFV Cloppenburg stellt seine sportliche Leitung vor

Cloppenburg Der neu gegründete JFV Cloppenburg hat am vergangenen Wochenende seine sportlichen Verantwortlichen für die kommende Fußball-Spielzeit vorgestellt.

Dabei muss der Verein eigene Strukturen aufbauen und kann auf eine Vielzahl an sowohl erfahrenen als auch jungen, motivierten Mitgliedern bauen, die zusammen eine spürbare Dynamik in dem Projekt entfachen. „Wir haben das Gefühl, etwas Neues aufzubauen, was es in Cloppenburg in dieser Form noch nicht gegeben hat und wollen dabei alle mitunter negativ behafteten Erfahrungen zwischen den Vereinen im Stadtgebiet hinter uns lassen“, so Sportvorstand Patrick Hochartz.

Die Sportliche Leitung um Hochartz hat es sich als Ziel gesetzt, allen Spielern unabhängig von Ihrer fußballerischen Qualität eine Spielmöglichkeit und eine qualitativ hochwertige fußballerische Ausbildung zu bieten.

„Wir vereinen Leistungssport und Breitensport in einer Art und Weise, die auf die veränderten Anforderungen der Jugendlichen eingeht und dem Trend der sinkenden Spielerzahlen im Stadtgebiet entgegenwirkt. Die Spieler haben eine sehr hohe Erwartungshaltung gegenüber Trainern und Mitspielern und nicht zuletzt gegenüber den eigenen Fähigkeiten”, so Hochartz.

Unterstützt wird er in seiner Arbeit von Luca Scheibel. Bereits mit 19 Jahren übernahm Scheibel die Leitung der Jugendabteilung beim BVC. Zeitgleich absolvierte er ein Sportmanagement-Studium beim VfL Wolfsburg. Als Geschäftsführer Sport ist er für die gesamtheitliche Weiterentwicklung des JFV Cloppenburg zuständig und wird im Rahmen seiner Tätigkeit auch Gespräche mit weiteren Vereinen bezüglich einer Kooperation führen. „Wir wollen unseren Spielern, aber auch anderen Spielern aus dem Landkreis Cloppenburg eine gute fußballerische Ausbildung bieten und zeitgleich Charaktere formen, die den Teamgedanken nicht den eigenen Zielen unterordnen. Zuverlässigkeit, Eigenantrieb und Respekt gegenüber allen Beteiligten sind uns ebenso wichtig wie das Talent am Ball, und das leistungsstufenübergreifend”, so Scheibel.

Der Leistungsbereich steht unter der sportlichen Leitung von Dirk Wichmann, der bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Jugendbereich des BVC tätig gewesen ist. Zeitgleich hat er zwei Monate als Sportlicher Leiter im Herrenbereich des BVC mitgewirkt. „Mit Dirk konnten wir einen im Landkreis und darüber hinaus top vernetzten Fachmann für uns gewinnen”, so Hochartz.

Dem Breitensport stehen Niklas Rolfes und Tim Wiechert als Sportliche Leitung vor. „Uns ist wichtig, dass mit dem JFV Cloppenburg nicht nur Leistungssport verbunden wird. Der Breitensport spielt in den Cloppenburger Stadtvereinen eine mindestens ebenso große Rolle und wird in unserem Konzept gleichberechtigt behandelt“, erklärt Wiechert. „Es ist jeder Spieler willkommen, der in unseren Teams mit engagierten Trainern Fußball spielen möchte. Es gibt viele Jugendliche, die mit dem Fußballspielen aufhören, was wir verhindern und auch neue Spieler aktivieren möchten.“

Ziel soll es sein, junge und engagierte Trainerteams zu finden, die Spaß an der fußballerischen Ausbildung von Jugendlichen haben und die Spieler auf Kreisebene mit einem professionellen und anspruchsvollen Trainings- und Spielbetrieb begeistern möchten. Gleichzeitig soll der Spaß-Faktor im Breiten- und Leistungsfußball nicht zu kurz kommen. „Nach den schwierigen letzten Monaten müssen die Jungs wieder auf den Platz, und wir freuen uns wahnsinnig auf die neue Saison“, so Rolfes. Es sind unter anderem Trainingslager geplant, um das Zusammengehörigkeitsgefühl beim JFV zu stärken.

Durch den coronabedingten Saisonabbruch ist der Saisonabschluss mit den Spielern ausgefallen und auch jetzt sei es schwer, die Fragen zur nächsten Saison mit den Änderungen im JFV zu erläutern, was zusammen mit den Hintergrundgeräuschen rund um die Zukunft des BVC viele Unsicherheiten bei den Spielern hinterlassen habe. „Im Moment sind wir sehr darum bemüht, viel Aufklärungsarbeit zu leisten und Spielern, Eltern Trainern sowie Sponsoren und sonstigen Förderern die Ziele unseres Konzeptes vorzustellen“, sagt Hochartz. • Alle bereits aktiven und interessierten Spieler lädt der JFV Cloppenburg am Samstag, 27. Juni, zu einem Probetraining auf der Sportanlage in Galgenmoor ein. Übersicht: (Jahrgang 2006/2007: 10 Uhr; 2004/2005: 11.30 Uhr; 2002/2003: 13 Uhr).