Kreisverkehrswacht: Sicherheitstrainer sind Dank und Lob sicher

Cloppenburg Mit einer Urkunde für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement ist Jochen Johnsen von der Kreisverkehrswacht Cloppenburg ausgezeichnet worden. Er gab damit seine ehrenamtliche Tätigkeit als Sicherheitstrainer im Bereich Pkw-Training und der Seniorenveranstaltung „Fit im Auto“ nach zwölf Jahren auf und erhielt vom Vorsitzenden Andreas Krems viel Lob und den Dank der anwesenden Mitglieder.

Etwa 150 Einheiten

Insgesamt habe Johnsen circa 150 Trainingseinheiten geleitet, sagte Krems in seiner Laudatio, hinzu kämen noch 14 Trainingseinheiten speziell für Senioren „Fit im Auto“. „Auf Sie war immer Verlass“, lobte Krems den Sicherheitstrainer, der von Nordhorn mit seinem Wohnmobil anreiste, übernachtete, um am darauffolgenden Tag fit zu sein für das Training. „Ich habe es immer gerne gemacht“, äußerte sich Johnsen in seinen Dankesworten. Besonders habe ihm das Training für Senioren Freude bereitet. „Wenn ein 80-Jähriger mit 90 Sachen eine gelungene Vollbremsung hinlegte, hatte ich meinen großen Spaß“, sagte Johnsen.

1900 Vorschulkinder

Der Geschäftsbericht, vorgelegt vom Geschäftsführer Klaus Fangmann, umfasste die Sparten Kindergarten/Kindertagesstätten, Schulen, Jugendliche, Sicherheitstraining für Pkw- und Motorradfahrer sowie „Fit im Auto“ für Senioren. Alle Zielgruppen nahmen mit einer großen Teilnehmerzahl an den Veranstaltungen teil, resümierte Fangmann und erwähnte, dass 1900 Vorschulkinder an der Verkehrssicherheitsveranstaltung „Sicherer Schulweg“ teilnahmen.

Auch die Verkehrssicherheitsaktion „Junge Fahrer“ war mit etwa 3000 Personen erfolgreich. Seit Einführung des Fahrsicherheitstrainings für Senioren laufe diese Veranstaltung mit großem Erfolg, fuhr Fangmann fort.

„Die Aktion läuft ganz ohne Stress und Druck und garantiert ohne Angst, den Führerschein abgeben zu müssen“, machte Fangmann deutlich. Der Landkreis subventioniert das Training mit 30 Euro pro Person. Die Mitglieder der Kreisverkehrswacht nahmen den Geschäftsbericht zustimmend entgegen und erteilten dem Vorstand einstimmig Entlastung.