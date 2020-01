Cloppenburg /Lastrup Bei dem im Januar in der Sportschule Lastrup durchgeführten Lehrgang haben insgesamt 33 Anwärter ihre Prüfung zum Fußballschiedsrichter erfolgreich abgelegt. In neun Abendveranstaltungen wurde den interessierten Jugendlichen neben den 17 Fußballregeln auch einige Ratschläge aus der Praxis vermittelt.

Das breit aufgestellte Referententeam um Ludger Siemer, Heinz Prenger, Sebastian Möller, Frank Willenborg, Benjamin Henke, Sarah Willms, Sebastian Lampe und Luca Kalvelage freut sich über ein interessiertes und aufgewecktes Publikum. Auch Lehrgangsleiter Fabian Einhaus ist mit seinem ersten Durchgang überaus zufrieden: „Allen negativen Schlagzeilen und unschönen Videos aus Fußballdeutschland zum Trotz haben die Vereinsschiedsrichterobleute ganze Arbeit geleistet und eine Rekordanzahl junger Leute für das Amt des Schiedsrichters motivieren können. Besonders die einzigartige Gemeinschaft unter den Aktiven und Ehemaligen spricht absolut für diesen Job und für unseren Kreis. Mit Bundesliga-Referee Frank Willenborg haben wir zudem ein ganz besonderes Vorbild für viele Schiedsrichter in unseren Reihen.“

Kreisschiedsrichterobmann Sebastian Möller betont, wie wichtig Nachwuchs für den Kreis ist: „Während in anderen Kreisen ganze Lehrgänge mangels Teilnehmern abgesagt werden müssen, ist der Trend bei uns über die Jahre sehr positiv. Das ist nicht selbstverständlich. In ihren ersten Spielen werden die jungen Schiedsrichter bei Jugendspielen eingesetzt und sollen nach Möglichkeit auch von einem erfahrenen Kollegen oder Paten begleitet werden. Auch als Assistenten in der Kreisliga sammeln sie erste Erfahrungen. Es sind aber auch immer Zuschauer und Eltern nach einem fairen Umgang gefragt. Nur so bleiben uns langfristig auch Leute erhalten.“

Mit einem sehr eindrucksvollen Ergebnis wurde Marc Görken vom SV Harkebrügge als Lehrgangsbester ausgezeichnet.

Den Lehrgang erfolgreich absolviert haben: Julian von Garrel (BC Ermke), Joshua Ferneding, Dogukan Noyan (beide BV Bühren), Niklas Grünloh, Joost Kathmann (beide BV Kneheim), Antonia Albers (FC Lastrup), Gunnar Waten (FC Sedelsberg), Dominik Bin, Julius Nienaber (beide SC Sternbusch), Severin Helmes (SF Sevelten), Kevin Lammers, Sören Oltmann, Lennard Wieborg, Timo Koopmann (alle SV Altenoythe), Simon Meyer (SV Bevern), Paul Maue (DJK Stapelfeld), Paul Reiners, Timo Schiwy (beide SV Gehlenberg), Samad Nabahat, Anton Behrens, Tom Lübbers, Felix Thieken (alle Hansa Friesoythe), Jan Witten, Cedric Tuitje, Lina Sassen (alle SV Harkebrügge), Marcel Kemper (SV Höltinghausen), Phil Hesenius, Sibo Hempen (beide SV Scharrel), Adrian Schmidtke, Jannes Baumann, Jason Lutter, Saimon Edelburg (alle VfL Löningen).

Zudem sind weitere acht Anwärter bei einem Ersatztermin zur Prüfung angemeldet worden. Sie werden dann ab der Rückrunde vom Kreisansetzer Josef Laudenbach ihre ersten Spiele zugeteilt bekommen.