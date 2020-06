Service: Daten auf aktuellstem Stand halten

Ausführliche Informationen über Kreissportbund Cloppenburg

Die ausführlichen Informationen zu den vielen Vorteilen der Mitgliedschaft, den Förderprogrammen und dem Spendenmarathon des Kreissportbundes Cloppenburg sind über die Homepage vom Kreissportbundes erhältlich.

Informationen können auch telefonisch oder per E-Mail in der KSB-Geschäftsstelle angefragt werden. Die Geschäftsstelle befindet sich im Haus des Sports in Lastrup. Die Anschrift KSB Cloppenburg Bokaerstraße 30 49688 Lastrup

Telefon 04472/687943 E-Mail-Adresse info@ksb-cloppenburg.de

Internetseite www.ksb-cloppenburg.de