Teil 1: Kreissportbund vertritt 172 Sportvereine

Cloppenburg /Lastrup Der Kreissportbund (KSB) Cloppenburg ist die Dachorganisation von Sportvereinen im Landkreis Cloppenburg, die dem LandesSportBund Niedersachsen untergliedert ist.

Aktuell gehören dem KSB Cloppenburg 172 Sportvereine mit 51 141 Mitgliedern an, davon 17 870 Kinder und Jugendliche (8344 Mädchen, 9526 Jungen) und 33 271 Erwachsene (13 138 Frauen, 20 133 Männer).

Hinweis Aufgrund der Corona-Krise bietet der Landessportbund Niedersachsen in Zusammenarbeit mit seinen Sportbünden derzeit ein niedersachsenweites Online-Angebot an Aus-, Fort- und an Weiterbildungsmaßnahmen an. Dieses Angebot steht unter: bildungsportal.lsb-niedersachsen.de/angebotssuche und auch unter: lsb-niedersachsen.de/themen/lsb-bildung zur Verfügung.

Es gibt 32 Fachsparten, von Volleyball bis zum Radsport, vom Schwimmen bis zum Tanzsport. Am stärksten ist der Fußball vertreten, gefolgt vom Turnen, Pferdesport und Tennis. Die größten Vereine sind der TV Cloppenburg (2505 Mitglieder), der VfL Löningen (2281 Mitglieder), der BV Garrel (1725 Mitglieder) und der BV Essen (1366 Mitglieder).

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Der KSB ist sportpolitischer Interessenvertreter und Servicedienstleister für sportfachliche, soziale und finanzielle Angelegenheiten des Sports im Landkreis Cloppenburg. Die Förderung und Entwicklung des Sports durch die Betreuung seiner Mitglieder haben dabei oberste Priorität.

Zu den Aufgaben des KSB gehören die Vertretung des Sports in der Öffentlichkeit und der Wahrnehmung seiner Interessen bei den kommunalen und staatlichen Stellen, Förderung der sportlichen und allgemeinen Jugendarbeit, der Gründung neuer und der Erweiterung bestehender Vereine, des Sportstättenbaus, des Erwerbs von Sportabzeichen, der Übungsleite-Aus- und -Fortbildung, der Zusammenarbeit seiner Vereine und Fachverbände und Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen.

Darüber hinaus befindet sich die Sportschule Lastrup in der Trägerschaft des KSB. Hier, im Haus des Sports, ist seit über drei Jahren die Geschäftsstelle des KSB ansässig und kümmert sich voller Engagement um die Belange seiner Mitgliedsvereine. Mitglied werden kann jeder Sportverein im Kreis Cloppenburg. Für den jährlichen Mitgliedsbeitrag, der sich an der Anzahl der Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern orientiert, profitieren die Vereine von diversen Vorteilen in Form von Zuschüssen, Förderungen, Versicherungsschutz und engagierten haupt- und ehrenamtlichen Team im KSB, das immer ein offenes Ohr für seine Vereine hat.

Der Vorstand des KSB setzt sich zusammen aus dem ersten Vorsitzenden Dr. Franz Stuke, den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Franz-Josef Kettmann und Jürgen Focke, Schatzmeister Jürgen Meyer, Frauenwartin Waltraud Behrens, den beiden Sportabzeichenreferenten Michael Bednarz und Birgit Beintken (für die Schulen), Pressewartin Sarah Hogeback und dem Vorstand der Sportjugend Mareike Kleene, Jana Schulte und Alexandra Otten.

Zu erreichen ist die Geschäftsstelle des KSB im Haus des Sports in Lastrup montags, mittwochs und freitags jeweils von 9 bis 16 Uhr (derzeit ausschließlich telefonisch oder per Mail). Ansprechpartner sind Christoph Rohling als Geschäftsführer, Alexander Verst in der Verwaltung und Christine Wienken in der Buchhaltung.

Der Kontakt per Telefon: 04472/687943, oder per E-Mail: info@ksb-cloppenburg.de. Homepage: www.ksb-cloppenburg.de