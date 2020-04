Leichtathletik: Homeoffice statt Wettkampf

Cloppenburg Auch die Individualsportart Leichtathletik leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Denn einen Start in die Sommersaison gibt es nicht, wie Harald Prepens, Trainer des TV Cloppenburg, betont.

„Bis Ende Juni gibt es keine Wettkämpfe. Was danach geschieht, ist offen. Aber ich bezweifele, dass bis Ende August überhaupt Wettkämpfe oder gar Meisterschaften stattfinden werden“, so der Berufsschullehrer, der per Homeoffice seine Schüler betreut und Tochter Talea und Sohn Torben zu Hause trainiert.

Eigentlich gute Voraussetzungen, sich auf die Saison vorzubereiten. Der heimische Garten lässt Raum für Technikschulung, das nahe Waldgebiet wird zum Konditions-Training, zu Starts und Sprints genutzt. In der Garage stehen Hürden und ein Weichboden bereit, um ganz speziell zu arbeiten. Für Torben, hoffnungsvolles Mehrkampftalent (Landeskader), wurde sogar im Garten eine Anlage gezimmert, mit der die technisch schwierige und kraftraubende Übung des Stabhochsprungs gezielt trainiert werden kann. Diese Übungen hat der Vater per Video dokumentiert und stellt sie zur NLV-Fortbildung zur Verfügung. So wird es am 26. Mai eine Schaltkonferenz mit 40 Trainerkollege geben.

„Für Talea und Torben war es natürlich gut, viel zu Hause trainieren zu können, auch als wichtigen Ausgleich zum Homeschooling“, sagt Prepens. Was fehlt, ist das Training auf der Anlage in Galgenmoor. Und das spezielle Kadertraining in Hannover hat Talea Prepens (Nationalkader (U-20) nur hauchdünn mit ihrer Zeit über 100 Meter verfehlt. Für sie wäre es wichtig für ein Vorrücken in Richtung DLV-Kader mit Blick auf Olympia 2021 noch Wettkämpfe in diesem Jahr bestreiten zu können. Vielleicht geling ja der Versuch, im Herbst die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm stattfinden lassen zu dürfen. Für Talea, die im Februar in Neubrandenburg ihren ersten deutschen Hallentitel gewann – es war gleichzeitig der letzte Wettkampf vor Corona – eine wichtige Etappe, um den großem Ziel, in den Olympia-Kader aufzurücken, ein großes Stück näher kommen zu können.