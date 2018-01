Cloppenburg

Das U-18-Duo Talea Prepens und Bennet Neumann vom TV Cloppenburg war besonders erfolgreich bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften im Sportleistungszentrum in Hannover.

Als Titelverteidigerin über die 60-m-Sprintstrecke war Talea Prepens angereist. Sie ließ auf der kurzen Distanz der Konkurrenz keine Chance. Talea lief mit 7,62 sec. die schnellste Vorlaufzeit, im Zwischenlauf folgten 7,72 sec., und den Endlauf gewann sie souverän in 7,66 sec. vor Janina-Marie Grünke (Eintracht Hannover, 7,73).

Hoch motiviert von ihren guten Sprintzeiten setzte die 16-jährige Schülerin im anschließenden Weitsprungwettbewerb noch einen drauf. Fünf Sprünge über 5,49 m waren an sich schon eine tolle Leistung. Doch im sechsten Versuch steigerte sich Prepens auf die hervorragende persönliche Bestleistung von 5,73 m. Zweite wurde Lara Siemer (Rukeli Trollmann, 5,48 m).

Über den Titelgewinn im 60-m-Hürdensprint der weiblichen Jugend U-18 musste am Ende das Zielfoto entscheiden. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen und einem engen Zieleinlauf musste sich Talea Prepens trotz Saisonbestleistung von 8,78 sec. Zoe Gercken (TSV Wehdel, 8,76) knapp geschlagen geben und verpasste nur haarscharf den dritten Titel.

Bennet Neumann stellte wieder einmal seine Springer-Qualitäten unter Beweis. Im Dreisprung legte er in seinem zweiten Versuch eine Weite von 12,49 m vor. Diese Führung hielt lange – bis zum sechsten und letzten Durchgang: Mit seinem letzten Versuch sprang Tom Spierenburg (OTB Osnabrück) persönliche Bestleistung von 12,86 m, so dass Neumann der Titel noch entrissen wurde, er aber für seine starke Vorstellung mit der Vizemeisterschaft ausgezeichnet wurde.

Zudem trat Neumann im Hochsprung an. Hier konnte er an seine Freiluftleistungen anknüpfen und übersprang eine Höhe von 1,81 Meter. In der Endabrechnung belegte Bennet damit Rang drei. Diesen Wettbewerb konnte Fabian Breeck (SC Melle) mit 1,87 Meter für sich entscheiden.

Traditionell zum Jahreswechsel fand im Niedersächsischen Leichtathletikverband die Wahl zu den niedersächsischen Leichtathletinnen und Leichtathleten des Jahres statt. Für ihren WM-Sieg über 200 Meter in Nairobi sowie ihre beiden Deutschen Meistertitel über 100 und 200 Meter wurde Talea Prepens vom TV Cloppenburg als niedersächsische Jugend-Leichtathletin des Jahres 2017 geehrt. Bei den Männern auf dem Treppchen stand Olympia- und Weltmeisterschaftsteilnehmer im Hochsprung Eike Onnen (Hannover 96), bei den Frauen die WM-Zwölfte sowie Studentenweltmeisterin im Dreisprung Nele Eckhardt (LG Göttingen).