Cloppenburg /Lingen Einmal Meister, einmal Vizemeisterin. Die Leichtathleten des TV Cloppenburg haben sich bei der Niedersachsenmeisterschaft im Blockwettkampf stark präsentiert. Eine herausragende Vorstellung lieferte Torben Prepens am Wochenende in Lingen ab. Der Leichtathlet des TV Cloppenburg gewann mit einer sehr starken Speerwurfleistung in der fünften Disziplin den Landestitel im Blockwettkampf Sprint/Sprung der M-14. Bei den Mädchen errang Ese Wema im Blockwettkampf Wurf der W-14 die Vizemeisterschaft.

Torben Prepens startete als Tagesschnellster mit sehr guten 12,06 Sekunden im 80-m-Hürdenlauf in den Wettkampftag. Im anschließenden Hochsprung übersprang er als einziger Athlet im Wettbewerb mit persönlicher Bestleistung die Höhe von 1,68 m.

Eine Erholungspause gab es nicht: Direkt vom Hochsprung kommend, musste Torben im 100-m-Lauf antreten. In diesem Rennen bestätigte er seine derzeitige Form mit der sehr guten Zeit von 12,56 Sekunden. Als nächstes stand der Weitsprung auf dem Programm, in dem er mit einer Weite von 4,94 m etwas hinter seinen Möglichkeiten zurückblieb.

Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich der Mehrkampf zu einem spannenden Duell zwischen Jonas Hinsch (VfL Stade) und Torben Prepens. Nach vier Disziplinen lag Jonas mit 29 Punkten knapp vor Torben. Im abschließenden Speerwurf-Wettbewerb bewies Torben jedoch abermals seine Wurfqualitäten. Im zweiten Versuch warf er den 600 Gramm schweren Speer auf eine hervorragende Weite von 43,50 m. Damit erhielt er 69 Punkte mehr als Jonas Hinsch (34,45 m) und gewann den Blockwettkampf Sprint/Sprung mit insgesamt 2739 Punkten vor Jonas Hinsch mit 2699 Punkten. Mit diesem Endergebnis verbesserte der 14-jährige TVC-ler seine persönliche Bestleistung um 120 Punkte und damit auch seinen eigenen im Mai aufgestellten Kreisrekord.

Torbens Teamkollegin Ese Wema ging in der Altersklasse W-14 im Blockwettkampf Wurf an den Start. Sie begann ihren Wettbewerb mit persönlichen Bestleistungen von 5,01 und 5,08 Metern im Weitsprung, womit sie erstmals die Fünf-Meter-Marke überspringen konnte.

Im anschließenden Hürdensprint konnte Ese allerdings nicht an ihre Vorleistungen anknüpfen: Mit einer Zeit von 15,51 Sekunden „verschenkte“ sie wertvolle Punkte. Ihr dritter Versuch im Kugelstoßen wurde mit einer Weite von 9,77 m gemessen, die ebenfalls persönliche Bestleistung bedeutete.

Und ein weiterer persönlicher Rekord folgte im 100-m-Sprint, bei dem Ese erstmals mit einer Zeit von 12,93 unter 13 Sekunden blieb. Im abschließenden Diskuswurf erreichte Ese eine gute Weite von 21,57 m.

Aufgrund der verlorenen Punkte im Hürdensprint konnte die 14-jährige Schülerin jedoch nicht mehr auf die führende Yvonne Plewka (Germania Helmstedt, 2488 Punkte) aufschließen und belegte in der Endabrechnung mit 2394 Punkten einen sehr guten zweiten Platz der Landesmeisterschaft. Und die TVC-Verantwortlichen konnten sehr zufrieden sein.