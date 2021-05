Leichtathletik: Talea Prepens misst sich mit Deutscher Sprintelite

Cloppenburg /Mannheim Beim Mannheimer Sprintmeeting „Road to Tokyo“ trat Talea Prepens (TV Cloppenburg) zum ersten Vergleich gegen die nationale Konkurrenz an. Dabei entsprach die Besetzung der Rennen schon den kommenden Deutschen Meisterschaften in Braunschweig am 5./6. Juni.

. Mit 11,63 sec. (100 m, Platz 10) und 23,67 sec. über 200 m (Platz 7) war das Ergebnis nicht ganz so gut wie erhofft. Etwas geschwächt blieb Prepens ein Zehntel über 100 m und zwei Zehntel über 200 m knapp über ihren Ergebnissen vom Sprintmeeting in Wetzlar eine Woche zuvor. Eigentlich gute Ergebnisse, wenn Wetzlar nicht der Maßstab gewesen wäre. Dabei war Prepens über 200 Meter erneut die jüngste Teilnehmerin. Hier siegte die acht Jahre ältere Rebecca Haase (Sprintteam Wetzlar, 22,97 sec.). Herausragend war die Siegerzeit deren Teamkollegin Lisa Mayer (Wetzlar) über 100 m, die mit 11,12 sec. die Olympianorm schaffte.

Der erhoffte erste Staffeltest wurde auf ein Meeting in Regensburg verschoben. Dort trifft sich das U-23-Team zum Training und zum Qualifikationswettkampf für die EM in Bergen (Norwegen).

