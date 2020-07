Leichtathletik: Torben Prepens springt allen davon

Cloppenburg /Molbergen /Delmenhorst Sechs Titel und einige Podiumsplatzierungen konnten die Leichtathleten des TV Cloppenburg bei den Bezirksmeisterschaften in Delmenhorst erringen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Einschränkungen wurden im Rahmen der Veranstaltung lediglich die Sprint- und Hürdendisziplinen sowie die weiten Sprünge absolviert. Die Titel in allen anderen Disziplinen werden voraussichtlich in einer gesonderten Veranstaltung später in diesem Jahr vergeben.

Eine absolute Spitzenleistung erbrachte Torben Prepens in der Altersklasse U-18 im Weitsprung. Mit einer Weite von 6,59 m verbesserte er seine persönliche Freiluftbestleistung um mehr als 50 Zentimer und siegte souverän mit fast 70 Zentimeter Vorsprung auf den Zweitplatzierten Jonas Buchberger (DSC Oldenburg). Auch den Bezirksmeistertitel über die erstmals von ihm gelaufenen 110-m-Hürdenstrecke konnte Torben in einer sehr guten Zeit von 15,56 sec für sich erringen.

Im B-Finale über 100 Meter der männlichen Jugend U-18 standen gleich zwei Sportler des TV Cloppenburg: Marquis Schnipper belegte am Ende den zweiten Platz in persönlicher Bestzeit von 12,34 sec. vor Nils-Thorben Wagner als Drittplatzierter ebenfalls in Bestzeit in 12,54 sec. Über die 200-m-Sprintdistanz erreichte Nils-Thorben mit 25,61 sec. Rang drei vor Teamkollege Marquis (26,09 sec.).

Weite Sprünge zeigte auch Bennet Neumann in der Altersklasse U-20. Er konnte sich sowohl den Bezirkstitel im Weitsprung mit 6,14 m als auch im Dreisprung mit 12,83 m sichern.

Bei den Männern stand Jan Kolbe im A-Finale über 100 Meter und belegte am Ende den zweiten Platz in 11,70 sec., nachdem er bereits im Vorlauf mit 11,68 sec. eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt hatte.

Nadia Wema, noch der Altersklasse W-15 angehörend, startete in der U-18 im Weitsprung und siegte mit neuer persönlicher Bestleistung von 5,32 m. Ihre Schwester Ese Wema blieb über die 100-m-Sprintdistanz im Vorlauf mit 12,53 sec. nur 2/100 sec. über ihrer Bestzeit und belegte im A-Finale Rang zwei (12,65 sec.) hinter Jule Wachendorf (12,45 sec., SV Nordenham). Dahinter sicherte sich Nadia Wema den Platz drei in guten 12,92 sec., nachdem sie sich im Vorlauf mit persönlicher Bestzeit von 12,77 sec. für das Finale qualifiziert hatte. Erstmals über die 200 Meter angetreten, konnte sich Ese Wema zudem über Rang zwei in einer guten Zeit von 26,72 sec. freuen.

Bei der weiblichen Jugend U-20 sicherte sich Celina Sill in einer Zeit von 13,19 sec. den Bezirkstitel über die 100 Meter. Über die 200 Meter musste sie sich knapp geschlagen geben und belegte in 27,74 sec. Rang zwei.

Ebenfalls erfolgreich bei den Bezirksmeisterschaften war Marie Götting (Jahrgang 2002) vom SV Molbergen. Sie startete in der Altersklasse U-20 jeweils in den Sprungdisziplinen und holte sich zwei Titel. Im Dreisprung landete sie gleich im ersten Versuch bei 10,90 Meter, kam danach auf 10,74 Meter. Weiten, die die Konkurrenz nicht mehr kontern konnte und ihr deshalb zum Titel gratulieren durfte.

Im Weitsprung kam sie auf 5,18 Meter, die sie exakt gleich in drei Versuchen erreichte und damit deutlich auch diesen Wettbewerb und damit den Titel gewann. Eine Woche zuvor bei einem Sportfest in Verden hatte sie mit 5,29 Meter im Weitsprung und 11,12 Meter im Dreisprung Saisonbestleistungen aufgestellt.

Ihr Teamkollege Florian Lanfermann (U-20) startete über 200 Meter und wurde in 23,60 sec. Zweiter. Auch über die kürzere 100-m-Sprintstrecke holte er sich die Vize-Meisterschaft in 11,55 sec.. Im Vorlauf war er in 11,49 sec. sogar etwas schneller gewesen.