Motorsport: Lukas Fienhage setzt sich große Ziele

Cloppenburg Im neuesten Interview, welches Pressewart Thore Weiner (MSC Cloppenburg) geführt hat, dreht sich alles um den 21-jährigen Lukas Fienhage. Fienhage, der mit den Cloppenburg Fighters im Speedway-Team-Cup startet, hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. „Rennen fahren und das natürlich, so viel es geht“, sagt Fienhage.

Auslandserfahrung

In der ersten polnischen Liga startet er für Danzig und in der schwedischen ersten Liga für Molata. Auch in Deutschland wird er aktiv sein. „Hier in Deutschland möchte ich den Speedway-Team-Cup mit den Cloppenburg Fighters gewinnen, und auf der Langbahn möchte ich meinen Weltmeistertitel verteidigen“, sagte Fienhage.

Sponsoren Das sagt Fienhage über seine derzeitige Sponsoren-Situation: „Trotz Corona bin ich gut aufgestellt. Gerade auf die regionalen Sponsoren kann ich mich zu 100 Prozent verlassen. Beschweren darf ich mich definitiv nicht, aber mehr Sponsoren beziehungsweise ein höheres Budget macht das Leben natürlich immer leichter. Daher an dieser Stelle vielen Dank an alle meine Sponsoren, die mich schon seit meiner Kindheit begleiten.“

Und wer den 21-Jährigen kennt, der weiß, dass das keine leeren Worthülsen sind. Fienhage hat schon viele Erfolge feiern können. Fienhage, der bereits mit fünf Jahren zum Bahnsport gekommen ist, ist der einzige deutsche Fahrer in der ersten polnischen Liga. Diese erste Liga ist definitiv ein großer Unterschied zur zweiten Liga Polens. „Die Jungs sind alle so schnell hier, aber man muss sich mit besseren messen, um selber besser zu werden“, meint Fienhage.

Als Lukas Fienhage im Alter von fünf Jahren zusammen mit seinem Vater Uwe ein Autocross-Rennen in Steinfeld besuchte, trafen sie Heinz Wollering, der früher Sportleiter des AC Vechta gewesen ist. „Er bequatschte meinen Papa, mir ein Motorrad zu kaufen. Kurz danach stand dann eine PW 50-ccm in der Garage, und die Reise ging los“, erinnert sich Fienhage. Sein Vater Uwe war selbst aktiver Bahnfahrer, und er steht seinem Sohn mit Rat und Tat zur Seite.

Mittlerweile hat Lukas Fienhage sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist Vollprofi und er hat einen Vollzeit-Angestellten. Sein Freund Chris Wahle arbeitet bei ihm als Mechaniker. „Mein Vater und Burkhard Zoschke sind quasi auf Abruf, wenn einmal was ist, und natürlich gibt es noch mehr Leute hinter den Kulissen, die mich unterstützen“, sagte Fienhage.

„Es ist schwer zu sagen, mit wie vielen Rennen ich in dieser Saison planen kann“, sagt Fienhage im Interview mit Weiner. „Es kommt immer darauf an, ob man Einsätze im Team bekommt oder nicht. Momentan bekomme ich in Polen meine Einsätze und fahre ein bis zweimal die Woche zum Training bei meinem Ligaverein Danzig“, berichtet Fienhage.

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie betrifft natürlich auch die Motorsport-Szene. So ist der erste Langbahn-Grand-Prix, der eigentlich am 4. Juli in Mühldorf durchgeführt werden sollte, schon abgesagt worden. Ob die anderen Grand-Prix-Rennen in Frankreich, in Polen und in Herxheim stattfinden, bleibt offen. „Das hängt ganz davon ab, wie die Situation in der jeweiligen Region ist. Ich denke, es wird gefahren, aber wie viele Grand-Prix stattfinden werden, müssen wir mal abwarten“, meint Fienhage.

Angeln als Ausgleich

Wenn Fienhage mal nicht auf den Rennpisten unterwegs ist, sucht er sich auch gerne ein ruhiges Plätzchen. „In meiner Freizeit angle ich ganz gerne und genieße die Ruhe. Aber auch Pitbike fahren im Garten, ist cool. Also relativ vielseitig“, erzählt Fienhage.