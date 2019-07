Cloppenburg Nachdem die MSC-Fighters auf heimischer Bahn ein erfolgreiches Speedway-Rennwochenende im April mit der Titelverteidigung des Paar-Cups sowie dem Sieg im Team-Cup Rennen zum Saisonstart gefeiert hatten, freuen sie sich schon jetzt auf den zweiten Höhepunkt – das jährliche Speedway-Highlight in Cloppenburg „Night of the Fights“.

Nur noch gut zehn Wochen, dann feiert der MSC Cloppenburg ein kleines Jubiläum, wenn zum zehnten Mal dieses Speedway-Spektakel auf eigener Anlage an der Boschstraße in Emstekerfeld gefeiert werden an. Und diesmal wieder an einem Freitag, den 13. September, ab 19.30 Uhr. Kein Grund, abergläubig zu werden. Hintergrund, das internationale Prestige-Rennen nach zwei Jahren wieder an einem Freitag ausfahren zu lassen, ist die am Samstag danach ausgefahrene Langbahn-Team-Weltmeisterschaft im benachbarten Vechta. „So bieten wir wieder ein Bahnsport-Wochenende der Extraklasse, für das sich auch die weite Anreise der Fans allemal loht“, sagt MSC-Präsident Burkhard Timme.

Die Vorbereitungen und Fahrer-Verpflichtungen laufen bereits auf Hochtouren. Auf alle Fälle mit dabei sind die MSC-Clubfahrer Martin Smolinski, René Deddens und Lukas Fienhage. Alle drei befinden sich momentan in Top-Form. Martin Smolinski führt als Titelverteidiger, nachdem er am vergangenen Wochenende in Mühldorf am Inn siegte, die Langbahn-Weltmeisterschaft nach drei von insgesamt sieben Rennen an. Youngster Lukas Fienhage belegt nach Platz sechs in Mühldorf in seiner ersten vollen WM-Saison derzeit einen beachtlichen sechsten Platz in der Gesamtplatzierung. Speedway-Spezialist René Deddens überzeugt unter anderem in den deutschen Ligen im Team-Cup sowie in der Ersten Bundesliga und fuhr schon den Sieg beim diesjährigen Oberkrämerpokal in Wolfslake bei Berlin ein.

Bevor Fienhage und Deddens jedoch vor heimischen Publikum glänzen können, steht mit dem Cloppenburger Fighters-Team das Derby-Match auf dem Programm. Am Samstag, 10. August, findet das zweite Fighters-Rennen um die Titelverteidigung im Team-Cup im benachbarten Dohren statt. Dort treffen die Fighters neben dem Emsland Team Dohren mit Team-Manager und Ex-MSC Fahrer Tobias Kroner, auf die Mannschaften aus Diedenbergen und Wolfslake.

Ein weiterer deutscher Vertreter und Lokalmatador bei der „Night of the Fights“ ist der zweifache deutsche Meister Kai Huckenbeck aus Werlte. Auch er hat sich in diesem Jahr viel in Cloppenburg vorgenommen. Ein weiterer bekannter Vertreter in der Europameisterschaft ist MSC-Clubfahrer Robert Lambert aus England. Erfuhr sich Lambert im letzten Jahr noch einen bemerkenswerten dritten Rang, soll in diesem Jahr der Titel für den erst 21-Jährigen her. Dass ihm der Kurs in Güstrow liegt, bewies er bereits 2018 mit einem ersten Platz auf diesem Parcours. Ein Speedway-Event der Superlative etwa 380 Kilometer von Cloppenburg entfernt, das sich Bahnsport-Liebhaber nicht entgehen lassen sollten. Infos und Tickets zu dem Rennen in Güstrow unter: www.speedwayeuro.com.

Aufgrund bereits vieler Anfragen informiert der MSC, dass der Vorverkauf zur „Night of the Fights“ erst wie gewohnt etwa vier Wochen vor der Veranstaltung beginnt. Weitere Informationen sowie Eintrittspreise werden früh über die bekannten Internetplattformen des Vereins auf Facebook und Instagram sowie der clubeigenen Homepage www.msc-cloppenburg.de bekannt gegeben.