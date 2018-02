Cloppenburg „Komm mit – wir erleben was!“ – unter diesem Motto lädt der Verein Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ETT) Familien zu verschiedenen Führungen ein. Die Führungen eignen sich, wenn nicht anders angegeben, für Vor- und Grundschulkinder in Begleitung eines Erwachsenen. Los geht es im Februar:

• Eine Zeitreise ins Mittelalter wartet auf die Familien am Sonntag, 18. Februar. Bei der eineinhalbstündigen Führung wird die St.-Andreas-Kirche in Cloppenburg besichtigt – sie gehört zu den ältesten Sakralbauten im Oldenburger Münsterland. Die Teilnahme kostet für Erwachsene vier Euro, Kinder können kostenlos mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr bei der Tourist-Info, Eschstraße 29 in Cloppenburg.

• „Unser Moorlehrpfad“ heißt es am Freitag, 20. April. Eine Gästeführerin empfängt die Teilnehmer um 15 Uhr am Wanderparkplatz Moorlehrpfad, Falkenberger Straße in Molbergen. Die Führung dauert rund zweieinhalb Stunden. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Kinder sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

• Mysteriöses und Rätselhaftes gibt es bei der Familienführung „Mit Sagen und Geschichten durch Friesoythe“ am Sonntag, 3. Juni, für Nachwuchsdetektive aufzulösen. Beginn ist um 14.30 Uhr am Parkplatz hinter dem Rathaus, Tecklenburger Straße in Friesoythe. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder nichts. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

• „Der kleine Waldmeister“ – damit ist die Führung am Dienstag, 3. Juli, überschrieben. Sie dauert zwei Stunden und beginnt um 9.30 Uhr am Parkplatz am Spielplatz Baumstadt, Große Tredde in Dwergte. Mehr Informationen und Anmeldung unter Telefon 0 44 71/ 1 52 56.

• „Stadtführungen durch Cloppenburg für Kinder und Eltern“ gibt es am Sonntag, 8. Juli, und am Sonntag, 22. Juli. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr bei der Tourist-Info, Eschstraße 29 in Cloppenburg. Die Führung dauert zwei Stunden und kostet für Erwachsene vier Euro, Kinder sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

• Ein „Frühstück an der Talsperre“ gibt es am Sonntag, 15. Juli. Vorher wird um die Talsperre spaziert. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Aktionsplatz, Thülsfelder Talsperre, Zum Strand 7 in Garrel-Petersfeld. Mehr Infos und Anmeldung unter Telefon 0 44 71/ 1 52 56.

• „Morgenstund’ hat Gold im Mund“ – so lautet das Motto einer Radtour am Montag, 6. August. Die Tour (für Kinder ab 8 Jahren) beginnt um 9 Uhr auf dem Parkplatz Museumsdorf am Verwaltungsgebäude, Bether Straße 6 in Cloppenburg, und dauert vier Stunden. Mehr Infos und Anmeldung unter Telefon 0 44 71/1 22 56.

• „Nebulös – Mysteriös“ wird es bei der letzten Familienführung im Jahr am Donnerstag, 11. Oktober. Im Dunkeln geht es durch den Wald – dazu werden Geschichten erzählt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Parkplatz am Spielplatz Baumstadt, Große Tredde in Dwergte. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder kommen kostenlos mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.