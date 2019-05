Olivier bietet sich als Chef des BVC an

Cloppenburg Die Querelen um den Fußballclub BV Cloppenburg beschäftigen die Menschen in der Kreisstadt sehr. Nun hat ein prominenter Cloppenburger angeboten, das Amt des BVC-Präsidenten von Dr. Jürgen Vortmann zu übernehmen. „Ich bin bereit, einzugreifen“, sagte Dr. Lucien Olivier (61) am Mittwochnachmittag. Den Mediziner, der für die CDU im Stadtrat und im Kreistag sitzt, stört nach eigenen Angaben die Unruhe im Verein. „Ich bin schon vor längerer Zeit einmal gefragt worden, ob ich übernehmen möchte.“ Vor allem in die Frauenabteilung sei zu viel Arbeit gesteckt worden, als dass man sie nun einfach schließen könne.

Der aktuelle BVC-Vorstand hatte vor Kurzem erklärt, nach einer Rettung des BVC nicht weitermachen zu wollen.