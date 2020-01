Olivier: „Ich habe nichts abgemeldet“

Cloppenburg Viele Gerüchte verbreiten sich bekanntlich wie ein Lauffeuer. So auch jenes am Montagnachmittag, dass der BV Cloppenburg seine Herrenmannschaft vom Spielbetrieb der Fußball-Landesliga abgemeldet habe. „Diese Gerüchte habe ich auch gehört, und einige Leute haben diesbezüglich auch schon bei mir angerufen. Aber abgemeldet habe ich als Organ des Vereins gar nichts“, sagte BVC-Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier auf NWZ-Nachfrage. Der Mediziner will sich kurzfristig mit der Herren-Mannschaft zu einem klärenden Gespräch zusammensetzen.

Er hatte in der Woche mitgeteilt – wie berichtet – dass der BVC den wechselwilligen Spielern keine Freigabe erteilt. Auch bis zum Landesliga-Staffelleiter Stefan Brinker waren die Gerüchte der Abmeldung vorgedrungen. „Die Gerüchte sind mir bekannt. Aber bei mir ist offiziell nix eingegangen“, sagte Brinker.