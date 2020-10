Pandemie: Jürgen Scheper wird CCV-Ehrenpräsident

Cloppenburg Der Cloppenburger Carneval-Verein (CCV) hat jetzt während seiner gut besuchten Generalversammlung wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen der Session 2020/2021 abgesagt. CCV-Präsident Dirk Lanfermann begründete dies mit der Corona-Pandemie. Damit wird es am 11.11. keinen Rathaus-Sturm geben. Und auch die Gala-Sitzung am 13. Februar 2021 und der Kinderkarneval am 14. Februar fallen aus. Vor allem bei der Kinder-Kostümfeier könnten die Hygiene-Vorschriften nicht eingehalten werden, hieß es.

Kein Geld von Cityfest

Aber auch bei den Erwachsnen seien diese nicht zu stemmen, meinte Lanfermann. Zudem seien die finanzielle Belastung bei nur 100 zugelassenen Zuschauern zu hoch: Das könne der CCV nicht stemmen, zumal auch das Cityfest – dort betreibt der CCV traditionell einen Getränkestand als Einnahmequelle – schon der Pandemie zum Opfer fiel.

Besonders bedauerlich sei die generelle Absage für die vielen Tanzgruppen des Vereins (TSG). Die Präsidentin der TSG, Rita Green-Wienholt, versucht, einen Ausgleich für die Mädchen zu schaffen, um für die vielen Trainingsstunden eine kleine Entschädigung zu schaffen. Das Training für die Kinder finde wieder statt, sobald es der Landkreis wieder unter Einhaltung der geltenden Regeln erlaube.

Der Kassenbericht von Tom Green zeigte deutlich, wo es in diesem Jahr beim CCV mangelt: Der Ausfall von vielen Veranstaltungen macht sich natürlich auch in der Kasse der Cloppenburger Karnevalisten bemerkbar: „Wir müssen besonders gut rechnen“, meinte der Kassierer.

Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig, ebenso die Neuwahl: Präsident bleibt für die nächsten drei Jahre Dirk Lanfermann. Sein 1. Stellvertreter ist Klemens Dierkes, 2. Stellvertreter Robert Brandsen. Kassenwart bleibt Tom Green, Michael Groitzsch Schriftführer.

Viele Posten

Zum Schluss der Generalversammlung ernannte der Vorstand des CCV den langjährigen Präsidenten Jürgen Scheper zum Ehrenpräsidenten. Scheper war von 2005 bis 2014 Präsident des Vereins, und ist seit 1994 Mitglied des Elferrates. Er leitete von 1995 bis 2014 die Tanzsportgemeinschaft TSG.