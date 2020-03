Kurzeinsatz für Spielerin des BVC

Cloppenburg /Parchal /Faro /Loulé Nach Platz vier bald wieder hier: Für Jana Radosavljevic, Fußballspielerin des BV Cloppenburg, ist der Algarve-Cup am Dienstagabend zu Ende gegangen. Die Nationalspielerin verlor im portugiesischen Faro/Loulé mit Neuseeland das Spiel um Platz drei mit 1:2 gegen Norwegen. Im Gegensatz zur Partie gegen die Skandinavierinnen war Radosavljevic zuvor in Parchal im Halbfinale gegen Italien (0:3) zum Einsatz gekommen. In der 73. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt, konnte sie der Partie aber auch keine Wendung mehr geben. „Das Turnier war aber ein Riesenerlebnis für sie“, sagt BVC-Trainerin Tanja Schulte.

Aber immerhin konnten die „Kiwis“ gegen die Italienerinnen spielen. Zum Endspiel gegen Deutschland trat die Squadra Azzurra am Mittwoch gar nicht an. Wegen der ab diesem Donnerstag verschärften Einreisebedingungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus reiste das italienische Team schon am Dienstag heim. Radosavljevic kehrt an diesem Donnerstag zurück. Auf präventive Maßnahmen, weil sie gegen das vom Coronavirus arg gebeutelte Italien gespielt hat, muss sie sich laut Schulte nicht einstellen.