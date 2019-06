Cloppenburg Beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon sind es die Erdbeeren mit Sahne, die nicht fehlen dürfen. Und das Pferderennen in Ascot wäre ohne die teils skurrilen Hüte der Zuschauer nur halb so interessant. Ein Markenzeichen gibt doch jeder Veranstaltung noch einmal einen besonderen Charme. Vor allem, wenn das Markenzeichen mit einem gewissen Schuss Selbstironie gewählt ist. Das zeigen nun auch die Veranstalter der Cloppenburger Reitertage. Weil die schon oft – obwohl im Sommer stattfindend – im Dauerregen über die Bühne gingen, bekommt ab Freitag der jeweils Letztplatzierte einer Prüfung einen Regenschirm geschenkt. Tolle Idee, ein schönes Markenzeichen! Auch wenn die Veranstalter wegen des Regens schon oftmals fast verzweifelt wären.

Die Cloppenburger Reitertage sind am Mittwoch erfolgreich gestartet. Das ist schon deshalb erwähnenswert, weil – wie könnte es anders sein – ein Unwetter angekündigt war. Trotzdem konnten alle Prüfungen stattfinden. „Zum Glück zog das Gewitter um unseren Platz herum, so das wir nur wenig Regen abbekamen“, so der 1. Vorsitzende Dr. Matthias Wenck vom Ausrichter, dem Reit-und Fahrverein Cloppenburg. „Aber der gehört ja nun mal dazu. Nach neusten Gerüchten soll der Termin für die Reitertage in den Bauernkalender mit aufgenommen werden“ berichtet er mit einem Lachen. Und sagt zudem in Anspielung auf die zu verschenkenden Regenschirme, dass „wir auch unsere Reiter nicht im Regen stehen lassen“. Bleibt zu hoffen, dass das Regenschirm-Präsent in den kommenden Tagen nicht allzu präsent sein wird. Das würde schließlich auf weiteren Regen hindeuten. Und die Cloppenburger Reitertage sollen ja nicht in Cloppenburger Regentage umbenannt werden . . .

Die erste Prüfung am Mittwoch, eine Dressurpferdeprüfung der Klasse L für fünfjährige Pferde, gewann Kiri Tippens mit Vernissage. Im Springstadion lief zunächst eine Einlaufprüfung als Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat in Warendorf. In der siegte Lukasz Przybylski mit Colandao. Die folgende Qualifikation, eine Springpferdeprüfung der Klasse M, entschied in der ersten Abteilung Sandra Auffarth für sich. Mit der Wertnote 9,0 qualifizierte sie ihr Pferd Tornado.

Auf dem Dressurplatz ging es dann weiter mit der Qualifikation zum Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Pferde. Am Nachmittag legte der Reiternachwuchs in der Qualifikation für das Oldenburger Jugendchampionat (Dressur plus Springen) los.

Zum Einstieg in die Weser-Ems-Meisterschaften am Mittwochnachmittag waren die Pony-Reiter gefordert. In der Dressur siegte souverän Clara Paschertz vom PSV Cappeln, im Springen sicherte sich Maleen Arny-Krogmann die Goldene Schleife. Am Donnerstag startete die Mittlere Tour in der Dressur (Prüfungen: M* und M**). Und sechsjährige Springpferde bewarben sich um das Bundeschampionats-Ticket.

An diesem Freitag werden die ersten Meister in den Disziplinen Springen/Mannschaft und Dressur/Mannschaft gekürt. Zudem findet die Qualifikation für den Alfred-Borchers-Gedächtnispreis statt. Alle Ergebnisse: