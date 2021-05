Pokal: Emotionaler Abschied überstrahlt Partie

Cloppenburg Die Drittliga-Handballer des TV Cloppenburg konnten auch im letzten Spiel des DHB-Liga-Pokals nicht gewinnen, unterlagen dem SC Magdeburg II mit 31:34 (15:17)-Niederlage. Das letzte Saisonspiel im Kellerduell gingen beide Seiten vom Anpfiff weg offensiv an. Nach wenigen Sekunden führte der Gast 1:0, Max Borchert antwortete umgehend zum 1:1.

Fortan entwickelte sich eine offene Begegnung mit viel Tempo. Die Bundesliga-Reserve des SC Magdeburg zeigte sich auch am Kreis etwas effektiver als der TVC und konnte sich beim 9:5 nach zehn Minuten erstmals absetzen. In der Defensive agierte der SCM mit einer kompakten 6:0-Deckung. Trotz aller Kompaktheit boten sich dem TVC Lücken, die die Gastgeber nutzten und sechs Minuten vor der Pause auf 13:15 verkürzen ließen. Doch mit einem 15:17 ging es in die Pause.

• Gäste effektiver

Der TV Cloppenburg erwischte den besseren Start in die zweite Halbzeit und konnte durch Matthias Andreßen auf 16:17 verkürzen. Die Gastgeber erhöhten den Druck: mit variablen Angriffen und mehr Zug zum Tor suchte Cloppenburg seine Chancen. Der SCM fand nach gut acht Minuten aber zu alter Effektivität zurück. Justin Döbler traf in der 43. Minute zum 24:19. Der TV Cloppenburg ließ sich davon nicht aus seinem Spiel bringen und versuchte zu antworten. Gegen die Wurfversuche der Gäste hatte der TVC nun jedoch nur noch wenige Mittel: 20:27 stand nach 45 Minuten. Das Spiel schien entschieden. Maximilian Bähnke traf für Cloppenburg in der 52. Minute zum 25:32.

Trainer Barna-Zsolt Akacsos stellte seine Deckung in der Schlussphase auf ein 5:1 um. Mohamad Sibahi übernahm den offensiven Part. Mit Erfolg: Ballgewinne in der Deckung und ein schnelles Umschalten brachte dem TVC in der Schlussphase weitere Treffer. Aber es reichte nicht ganz zum Punkt, als Mohamad Sibahi zum 31:34 nur noch den Schlusspunkt setzen konnte.

„Man hat gesehen, dass wir nicht eingespielt sind. Auf die offensive Abwehr der Magdeburger hatten wir zunächst keine Mittel, unsere Laufwege passten nicht. Außerdem haben wir in der Deckung durch viele einfache Fehler auch Lücken für den SCM gelassen“, resümierte ein dennoch zufriedener Barna-Zsolt Akacsos. Der TV Cloppenburg schließt die Pokalrunde als Tabellenletzter ab. Das primäre Ziel war es für den TVC, wieder Spielpraxis zu bekommen; das ist den Rot-Weißen gelungen.

Nach dem Spiel wurde es emotional: neun Spieler und Trainer Barna-Zsolt Akacsos wurden verabschiedet. TVC-Geschäftsführer Maik Niehaus dankte den Akteuren für ihren Einsatz im TVC-Dress und wünschte ihnen alles Gute für den weiteren Weg. Peter Gronotte, Paulus Götting und Max Borchert verlassen den TVC aufgrund von Studium oder Ausbildung. Für Mark Schulat, Niels-Uwe Hansen, Matthias Andreßen, Edwin de Raad und Jannis Koellner lassen berufliche oder private Gründe eine weitere Spielzeit in Cloppenburg nicht zu.

• Großer Dank an „Axy“

Besonders emotional wurde es beim Abschied von Trainer Akacsos. „Axy hat in den letzten vier Jahren eine Menge hier in Cloppenburg aufgebaut. Ich kann ihm gar nicht oft genug für seinen Einsatz, sein Engagement und seine Leidenschaft danken. Ohne ihn wäre der TVC sicher nicht da, wo er jetzt ist“, sagte Maik Niehaus. Auch Barna-Zsolt Akacsos geht mit vielen guten Erinnerungen an Cloppenburg: „Ich hatte hier die schönsten Jahre meiner Trainerlaufbahn. Danke an den TVC, an das tolle Publikum und an all meine Wegbegleiter. Ich werde die Zeit hier nie vergessen!“ Von der Mannschaft bekam „Axy“ neben einem guten Wein auch einen kleinen Baum geschenkt. „Du hast jetzt viel Zeit und kannst dich in aller Ruhe um die Pflanze kümmern. So vergisst Du uns nicht“, kommentierte Erik Gülzow die Übergabe lächelnd. Die Zeit beim TVC dürften Akacsos und die Abgänge sicher nicht vergessen. Und das nicht nur wegen der besonderen, coronabedingten Umstände in der Saison 2020/2021.

TV Cloppenburg: Legler, Götting - Koellner (1), Harms (8), Lugosi (2), Borchert (1), Bähnke (4), Pal (2/1), Gülzow (1/1), Andreßen (1), Niemann, Goepel, Hansen (4), Saalmann (5), Sibahi (2).

SC Magdeburg II: Behrendt, Fiedler - Meyer, Döbler (6), Kloor (3), Haake (3), Rudat (5), Schramm (1), Baumgart (2), Eißling (2), Panoven (1), Danowski (7/3), Schöll (2), Lößner (2)

7-Meter: TVC 2 (Adam Pla und Erik Gülzow verwandeln) - SCM II 8 (Niklas Danowski verwandelt drei von fünf; Richard Lößner vergibt einen).

Zeitstrafen: TVC 2 (Hansen) - SCM II 4 (Schramm, Baumgart, Panoven, Danowski).

Schiedsrichter: Stefan Bendel (Dortmund) und Paul Schulte-Coerne (Wickede).